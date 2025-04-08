Выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, представитель США Дороти Ши подчеркнула, что недавние удары российской армии по украинским городам подрывают надежды на переговорный процесс. Особое внимание она уделила атаке на Кривой Рог 4 апреля, в результате которой, по данным украинской стороны, погибли 20 человек, включая девять детей.

«Мы призываем Россию помнить о том, что удары, подобные удару по Кривому Рогу, а также убийство военнопленных могут поставить под угрозу усилия по мирному урегулированию и предстоящие переговоры», — заявила Ши.

Дипломат также предупредила, что Вашингтон не намерен терпеть нарушения международных обязательств и не допустит затягивания мирных переговоров.

В ответ постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская армия наносит удары по законным целям — местам скопления украинских военных и западных инструкторов. Он также обвинил украинскую сторону в нарушении договоренностей по прекращению атак на энергетическую инфраструктуру.

При этом Небензя подчеркнул, что Москва готова к «серьезному диалогу» по Украине, но не позволит использовать переговоры для усиления военного потенциала Киева.

Президент США Дональд Трамп в понедельник осудил массированные авиаудары России по Украине, заявив, что Москва «бомбит как безумная» несмотря на продолжающиеся переговоры. По его словам, стороны «вроде как приблизились к соглашению», однако происходящее на поле боя «совершенно неприемлемо».

«Мне не нравится то, что происходит в Украине. Это ужасно», — сказал Трамп, добавив, что США участвуют во встречах с представителями России и Украины и продолжают искать путь к миру. Он подчеркнул, что особенно недоволен последней волной атак за прошедшую неделю.