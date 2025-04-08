ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США: удары по Украине ставят под угрозу мирные переговоры
Постпред США при ООН Дороти Ши заявила, что атаки России, включая недавний удар по Кривому Рогу, могут сорвать усилия по мирному урегулированию конфликта в Украине
США: удары по Украине ставят под угрозу мирные переговоры
Дороти Ши / Reuters
8 апреля 2025 г.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, представитель США Дороти Ши подчеркнула, что недавние удары российской армии по украинским городам подрывают надежды на переговорный процесс. Особое внимание она уделила атаке на Кривой Рог 4 апреля, в результате которой, по данным украинской стороны, погибли 20 человек, включая девять детей.

«Мы призываем Россию помнить о том, что удары, подобные удару по Кривому Рогу, а также убийство военнопленных могут поставить под угрозу усилия по мирному урегулированию и предстоящие переговоры», — заявила Ши.

Дипломат также предупредила, что Вашингтон не намерен терпеть нарушения международных обязательств и не допустит затягивания мирных переговоров.

В ответ постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская армия наносит удары по законным целям — местам скопления украинских военных и западных инструкторов. Он также обвинил украинскую сторону в нарушении договоренностей по прекращению атак на энергетическую инфраструктуру.

При этом Небензя подчеркнул, что Москва готова к «серьезному диалогу» по Украине, но не позволит использовать переговоры для усиления военного потенциала Киева.

Президент США Дональд Трамп в понедельник осудил массированные авиаудары России по Украине, заявив, что Москва «бомбит как безумная» несмотря на продолжающиеся переговоры. По его словам, стороны «вроде как приблизились к соглашению», однако происходящее на поле боя «совершенно неприемлемо».

«Мне не нравится то, что происходит в Украине. Это ужасно», — сказал Трамп, добавив, что США участвуют во встречах с представителями России и Украины и продолжают искать путь к миру. Он подчеркнул, что особенно недоволен последней волной атак за прошедшую неделю.

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