ВОЙНА В УКРАИНЕ
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НАТО откажется от расширения?
Вашингтон признал обоснованными требования Москвы не расширять альянс дальше на восток
НАТО откажется от расширения?
Спецпредставитель США Кит Келлог / AFP
5 часов назад

США считают обоснованными требования Москвы не расширять НАТО на восток. Об этом в интервью ABC заявил спецпосланник Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог. Он отметил: Белый дом готов обсуждать этот вопрос в рамках возможного мирного урегулирования войны в Украине.

Келлог также подчеркнул, что Дональд Трамп может пообещать Кремлю отказ от дальнейшего продвижения НАТО к российским границам, если это станет условием прекращения боевых действий.

«Это один из вопросов, который поднимает Россия. И речь идет не только об Украине. Это и Грузия, и Молдова. Мы говорим: хорошо, в рамках комплексного соглашения можно остановить расширение НАТО вблизи их границ. Это их озабоченность в сфере безопасности», — отметил Келлог.

По его словам, вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается, и как минимум четыре члена альянса придерживаются такой же позиции. 

«Для вступления в НАТО необходимо согласие всех 32 стран. И не только США против — есть еще четыре государства, которые тоже не поддерживают идею принятия Украины», — отметил спецпосланник.

Заявление прозвучало на фоне визита Келлога в Варшаву, где он провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, а также накануне нового раунда переговоров в Стамбуле с участием советников по нацбезопасности США, Германии, Франции и Великобритании. Ожидается, что стороны попытаются объединить проекты меморандумов от Украины и России в единый документ.

Келлог также заявил, что Трамп «разочарован» действиями Владимира Путина и осуждает удары по украинским городам. Одновременно он раскритиковал и Киев, призвав его активнее участвовать в переговорах. Дипломат назвал происходящее «войной промышленного масштаба», отметив, что общее число погибших и раненых с обеих сторон составляет не менее 1,2 млн человек.

Между тем, в Европе не все согласны с линией Келлога. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что курс Украины на вступление в альянс остается «необратимым», хотя это не станет частью возможного мирного соглашения.


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