ТУРЦИЯ
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Турция скорбит о «голосе мира»
Представитель правящей партии Турции Омер Челик выразил соболезнования в связи со смертью папы римского, отметив его последние призывы к миру в Газе и приверженность справедливости в ближневосточном конфликте
Турция скорбит о «голосе мира»
Омер Челик / AA
21 апреля 2025 г.

Официальный представитель и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик выступил с заявлением, в котором выразил соболезнования в связи со смертью папы римского.

«Сегодня папа ушел из жизни. Выражаем соболезнования государству Ватикан и всем христианам, католическому миру», — заявил Челик.

Он отметил, что лично познакомился с понтификом во время визита президента Турции. Особое внимание представитель AK Parti уделил позиции папы по вопросу переноса посольства США в Иерусалим.

«Особенно много лет назад, после решения США перенести свое посольство в Иерусалим, проявленная им разумная воля была примером исключительно сбалансированных, сильных и справедливых посланий папы во всех этих процессах», — подчеркнул Челик.

Турецкий политик отметил также последнее обращение понтифика, посвященное ситуации в Газе. «Его последнее послание было о Газе. В своем последнем послании о Газе он сказал: «Мы не можем молчать перед лицом нападений на безоружных гражданских лиц, школы, больницы и гуманитарных работников. Это не цели, а дышащие люди с достоинством. Оружие должно замолкнуть, заложники должны быть освобождены, помощь должна быть доставлена голодающим людям», — он хотел будущего, полного мира», — заявил представитель правящей партии.

Челик назвал это послание папы «чрезвычайно справедливым и правильным». Он также отметил, что сейчас в телевизионных дискуссиях обсуждаются нововведения, которые понтифик привнес в христианское мышление в течение своего срока, и дела, которые он подписал с точки зрения истории церкви.

«Еще раз выражаем соболезнования государству Ватикан, его семье и всем христианам, католическому миру», — заключил представитель правящей партии Турции.

Напомним, 88-летний глава католической церкви Франциск скончался 21 апреля 2025 года в своей ватиканской резиденции Дом Святой Марты.

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