Бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что все вооружения, обещанные администрацией Джо Байдена, уже переданы Киеву — в арсеналах ничего не осталось. По его словам, Украине необходимо срочно найти еще $12 млрд, чтобы закупить дополнительные боеприпасы для эффективной обороны от российского наступления. В противном случае уже через две недели страна может столкнуться с дефицитом средств на оборону, предупредил политик.

Официальный Киев пока никак не комментировал заявления экс-лидера страны.

Порошенко обвинил команду Зеленского в растрате резервного фонда страны ради «политического пиара». Особой критике он подверг телемарафоны, в которых, по словам бывшего президента, представлены исключительно лояльные власти спикеры. Оппозиция к эфиру не допущена, утверждает Порошенко.

Еще в феврале Wall Street Journal (WSJ) писала, что Украина полностью израсходует американскую военную помощь уже к лету. Европа пытается закрыть дефицит: в этом году ЕС, Великобритания и Норвегия выделят Киеву около $25 млрд. Однако заменить США в краткосрочной перспективе не удастся — особенно в сфере передовых систем ПВО, дальнобойных ракет и навигационного оборудования.

С 2022 года Вашингтон предоставил Украине почти $70 млрд военной помощи — столько же, сколько все остальные союзники вместе взятые. При этом Украина развивает собственную оборонную промышленность: в 2024 году было произведено около 1,5 млн дронов, а к концу года планируется выпуск 3 тыс. ракет и 30 тыс. дальнобойных дронов.

Тем не менее критически важные поставки — такие как системы Patriot или ракеты ATACMS — остаются незаменимыми. Потеря американской поддержки вынудит Киев выбирать, какие территории защищать, а какие — оставить под угрозой, отмечает издание.

На этом фоне Дональд Трамп заявил, что, возможно, «стоит дать России и Украине повоевать некоторое время». По его оценке, пока ни одна из сторон не готова к мирным переговорам.



