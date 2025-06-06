ВОЙНА В УКРАИНЕ
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У Украины закончилось оружие?
Киев исчерпал запасы американских вооружений, поставленных при Байдене
У Украины закончилось оружие?
Украинский военный с боеприпасом Caesar / Reuters
6 июня 2025 г.

Бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что все вооружения, обещанные администрацией Джо Байдена, уже переданы Киеву — в арсеналах ничего не осталось. По его словам, Украине необходимо срочно найти еще $12 млрд, чтобы закупить дополнительные боеприпасы для эффективной обороны от российского наступления. В противном случае уже через две недели страна может столкнуться с дефицитом средств на оборону, предупредил политик.

Официальный Киев пока никак не комментировал заявления экс-лидера страны.

Порошенко обвинил команду Зеленского в растрате резервного фонда страны ради «политического пиара». Особой критике он подверг телемарафоны, в которых, по словам бывшего президента, представлены исключительно лояльные власти спикеры. Оппозиция к эфиру не допущена, утверждает Порошенко.

Еще в феврале Wall Street Journal (WSJ) писала, что Украина полностью израсходует американскую военную помощь уже к лету. Европа пытается закрыть дефицит: в этом году ЕС, Великобритания и Норвегия выделят Киеву около $25 млрд. Однако заменить США в краткосрочной перспективе не удастся — особенно в сфере передовых систем ПВО, дальнобойных ракет и навигационного оборудования.

С 2022 года Вашингтон предоставил Украине почти $70 млрд военной помощи — столько же, сколько все остальные союзники вместе взятые. При этом Украина развивает собственную оборонную промышленность: в 2024 году было произведено около 1,5 млн дронов, а к концу года планируется выпуск 3 тыс. ракет и 30 тыс. дальнобойных дронов.

Тем не менее критически важные поставки — такие как системы Patriot или ракеты ATACMS — остаются незаменимыми. Потеря американской поддержки вынудит Киев выбирать, какие территории защищать, а какие — оставить под угрозой, отмечает издание.

На этом фоне Дональд Трамп заявил, что, возможно, «стоит дать России и Украине повоевать некоторое время». По его оценке, пока ни одна из сторон не готова к мирным переговорам.


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