В секторе Газа повреждено здание Международного комитета Красного Креста (МККК) в результате израильского удара. Об этом сообщила сама организация. Это уже не первая атака на инфраструктуру гуманитарной миссии — 24 марта в результате артобстрела пострадало другое здание МККК в Газе.

В заявлении Красного Креста подчеркивается, что подобные удары подвергают опасности гражданское население, медицинский персонал и сотрудников гуманитарных организаций, а также препятствуют оказанию помощи в регионе. При этом в тексте не указано, кто именно стоит за атакой.

Газета Haaretz, ссылаясь на свои источники, утверждает, что удар по зданию был нанесен израильской армией.

Тем временем по меньшей мере 10 палестинцев, включая женщин и детей, погибли в результате авиаударов по жилым домам в секторе Газа. Как сообщают местные источники, израильская авиация атаковала район Бени-Сухейла в городе Хан-Юнус на юге сектора. Десятки человек получили ранения, судьба некоторых остается неизвестной. На месте работают службы гражданской обороны, медики и спасатели.

Ранее той же ночью был нанесен удар по жилому дому в районе Тель эз-Затар на востоке лагеря беженцев Джебалия. В результате атаки погибли 11 человек.

Согласно последним данным, с 7 октября 2023 года в результате израильских атак в Газе погибли 51 065 человек, еще 116 505 получили ранения.