Пятнадцать палестинских парамедиков и сотрудников экстренных служб были преднамеренно расстреляны израильскими военными в верхнюю часть тела, с явным «намерением убить», говорится в результатах вскрытия, опубликованных Палестинским обществом Красного Полумесяца (PRCS). Убийство произошло 23 марта во время израильской военной операции в Рафахе, на юге сектора Газа.

Красный Полумесяц требует немедленного международного расследования, заявляя, что преднамеренное убийство медиков, четко обозначенных как некомбатанты, — это военное преступление.

По видеозаписям и свидетельствам очевидцев, сотрудники экстренных служб были одеты в светоотражающую медицинскую форму и передвигались в машинах скорой помощи с включенными фарами и мигающими красными огнями. Они не вели себя подозрительно и не представляли угрозы, что противоречит заявлениям Израиля.

Среди погибших — восемь сотрудников Красного Полумесяца, шесть представителей гражданской обороны Газы и один сотрудник агентства ООН. Позже тела были обнаружены в братской могиле недалеко от места обстрела — этот факт вызвал волну возмущения в международных кругах, поскольку Израиль не только убил медиков, но и пытался скрыть следы своего преступления.

Сначала израильская армия утверждала, что открыла огонь по «террористам» в «подозрительных» машинах без разрешения. Однако после появления видеодоказательств, опровергающих эту версию, израильская сторона признала, что предоставила «ошибочную» информацию. Позднее армия заявила, что как минимум шесть погибших были связаны с ХАМАС, но не предоставила никаких доказательств. Никто из убитых не был вооружен. Красный Полумесяц опроверг все заявления Израиля как ложные, подчеркивая, что все сотрудники были врачами и не представляли угрозы.

Глава PRCS Юнис аль-Хатиб отметил: «Все погибшие были застрелены в верхнюю часть тела. Это не случайные смерти. Это была казнь». Он обвинил Израиль в попытке скрыть убийства и призвал к созданию независимой международной комиссии для расследования случившегося.

Этот инцидент пополнил длинный список атак на гуманитарных работников в Газе. За последние 18 месяцев израильские удары унесли жизни сотен медицинских и гуманитарных сотрудников, включая иностранных граждан.



