Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс провели первую личную встречу после резкой перепалки в Овальном кабинете, которая произошла в феврале. Поводом для краткого контакта стала инаугурационная месса Папы Льва XIV в Ватикане, где оба лидера присутствовали. Рукопожатие перед началом службы стало единственным публичным моментом между ними. Позже пресс-служба Вэнса уточнила, что полноценная беседа прошла в резиденции посла США.

До этого папа римский лично встретился с Зеленским и заявил собравшимся, что «мученической Украине» будет дарован мир. Обсуждения между сторонами продолжатся с участием госсекретаря США Марко Рубио и главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Их встреча пройдет на фоне запланированного телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который должен состояться в понедельник.

Февральская встреча Зеленского, Вэнса и Трампа в Вашингтоне завершилась громким скандалом, запечатленным на видео. Вэнс резко обвинил украинского президента в неблагодарности, а Трамп потребовал, что «либо будет сделка, либо США уходят».

Между тем, по итогам первых за три года прямых переговоров РФ и Украины, прошедших на этой неделе в Турции, был согласован самый масштабный за все время войны обмен пленными — 1000 на 1000. При этом видимых результатов по приближению перемирия пока нет: делегация Киева назвала требования Москвы неприемлемыми, а глава российской переговорной группы намекнул, что Россия готова еще воевать «21 год», сославшись на опыт Северной войны XVIII века со Швецией.

Российский лидер Владимир Путин проигнорировал предложенную Зеленским встречу президентского уровня, отправив делегацию без первых лиц, что вызвало осуждение со стороны Украины и Запада. Тем не менее в Кремле позже заявили, что не исключают встречи лидеров, но уточнили, что это должно стать результатом работы переговорных групп.