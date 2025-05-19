ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Европа и США пытаются договориться
Лидеры ЕС, Италии и США обсудили в Риме торговые пошлины, оборонные расходы и поддержку Украины на фоне усиливающихся трансатлантических разногласий
Европа и США пытаются договориться
Джей Ди Вэнс, Джорджи Мелони и Урсула фон дер Ляйен / Reuters
19 мая 2025 г.

В воскресенье в Риме прошла встреча председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и вице-президента США Джей Ди Вэнса. Стороны обсудили вопросы глобальной торговли, взаимной обороны и ситуацию в Украине.

По итогам переговоров участники выразили готовность искать пути разрешения трансатлантических торговых разногласий. Однако конкретные итоги встречи озвучены не были.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил важность европейских союзников.

«Европа — важный союзник Соединенных Штатов. Отдельные страны Европы — важные союзники Соединенных Штатов. Но, конечно, у нас есть некоторые разногласия, как это иногда бывает среди друзей, по таким вопросам, как торговля», — заявил он.

Товарооборот между ЕС и США считается крупнейшим в мире. Его объем достигает полутора триллионов долларов в год.

Встреча прошла на фоне усиления торговых разногласий между ЕС и США. В апреле администрация президента США Дональда Трампа ввела 10-процентные пошлины на большинство европейских товаров, а также 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. ЕС приостановил ответные меры до июля, надеясь на достижение соглашения. В случае провала переговоров Брюссель готов ввести пошлины на американские товары на сумму до 100 миллиардов евро.

ЕС также предложил увеличить закупки американского сжиженного газа и сельскохозяйственной продукции на 50 миллиардов евро, чтобы сократить торговый дефицит и избежать эскалации конфликта.

Одновременно ЕС стремится укрепить экономические связи с Китаем. Несмотря на сохраняющиеся разногласия, Брюссель рассматривает возможность углубления сотрудничества с Пекином, чтобы сбалансировать влияние США и обеспечить доступ к ключевым рынкам.

Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us