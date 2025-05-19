В воскресенье в Риме прошла встреча председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и вице-президента США Джей Ди Вэнса. Стороны обсудили вопросы глобальной торговли, взаимной обороны и ситуацию в Украине.

По итогам переговоров участники выразили готовность искать пути разрешения трансатлантических торговых разногласий. Однако конкретные итоги встречи озвучены не были.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил важность европейских союзников.

«Европа — важный союзник Соединенных Штатов. Отдельные страны Европы — важные союзники Соединенных Штатов. Но, конечно, у нас есть некоторые разногласия, как это иногда бывает среди друзей, по таким вопросам, как торговля», — заявил он.

Товарооборот между ЕС и США считается крупнейшим в мире. Его объем достигает полутора триллионов долларов в год.

Встреча прошла на фоне усиления торговых разногласий между ЕС и США. В апреле администрация президента США Дональда Трампа ввела 10-процентные пошлины на большинство европейских товаров, а также 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. ЕС приостановил ответные меры до июля, надеясь на достижение соглашения. В случае провала переговоров Брюссель готов ввести пошлины на американские товары на сумму до 100 миллиардов евро.

ЕС также предложил увеличить закупки американского сжиженного газа и сельскохозяйственной продукции на 50 миллиардов евро, чтобы сократить торговый дефицит и избежать эскалации конфликта.

Одновременно ЕС стремится укрепить экономические связи с Китаем. Несмотря на сохраняющиеся разногласия, Брюссель рассматривает возможность углубления сотрудничества с Пекином, чтобы сбалансировать влияние США и обеспечить доступ к ключевым рынкам.