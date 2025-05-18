Прозападный мэр Бухареста Никушор Дан побеждает на президентских выборах в Румынии с результатом 54,2% голосов после подсчета 95% бюллетеней. Его соперник, лидер ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, отстает с 45,8% голосов. Разрыв между кандидатами превышает 800 тыс. голосов и продолжает увеличиваться.

На данный момент ЦИК сообщает о том, что получил данные 95% протоколов, которые отражают примерно 83% голосов. Подсчитаны результаты почти со всех участков внутри страны и части зарубежных участков. Продолжается обработка протоколов с участков с большой явкой, а также участков в США и Канаде, где голосование еще не завершилось.

Первый тур повторных президентских выборов в Румынии прошел 4 мая. Тогда Симион лидировал с 40,5% голосов, а Никушор Дан получил лишь 20,99%. Однако во втором туре ситуация кардинально изменилась в пользу проевропейского кандидата.

В президентской гонке столкнулись две противоположные политические силы. Джордже Симион, представитель ультраправого «Альянса за объединение румын», лишен права въезда в Украину и Молдову из-за угрозы национальной безопасности этих стран. Никушор Дан — беспартийный мэр столицы с четко выраженной проевропейской позицией.

Неподсчитанными остаются около 1,8 млн голосов, что делает практически невозможным для Симиона преодолеть существующий разрыв. Математические шансы на изменение лидерства минимальны и продолжают сокращаться по мере поступления новых данных.

Примечательно, что, несмотря на видимое отставание, Джордже Симион уже объявил себя победителем выборов и заявил, что не намерен признавать поражение. Это заявление противоречит официальным данным Центризбиркома и фактическому распределению голосов.

Стоит отметить, что нынешние выборы являются повторными. Изначально президентские выборы в Румынии прошли в конце ноября 2024 года, тогда в первом туре победил Кэлин Джеорджеску, ранее входивший в ультраправый «Альянс за объединение румын». После этого спецслужбы страны заявили, что Румыния стала объектом «агрессивных гибридных действий России», в том числе против избирательного бюро. В начале декабря Конституционный суд страны аннулировал весь избирательный процесс.