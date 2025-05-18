ПОЛИТИКА
2 мин чтения
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
Прозападный кандидат Никушор Дан лидирует с разрывом в 800 тыс. голосов, несмотря на отказ ультраправого Симиона признать поражение
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
Никушор Дан / Reuters
18 мая 2025 г.

Прозападный мэр Бухареста Никушор Дан побеждает на президентских выборах в Румынии с результатом 54,2% голосов после подсчета 95% бюллетеней. Его соперник, лидер ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, отстает с 45,8% голосов. Разрыв между кандидатами превышает 800 тыс. голосов и продолжает увеличиваться.

На данный момент ЦИК сообщает о том, что получил данные 95% протоколов, которые отражают примерно 83% голосов. Подсчитаны результаты почти со всех участков внутри страны и части зарубежных участков. Продолжается обработка протоколов с участков с большой явкой, а также участков в США и Канаде, где голосование еще не завершилось.

Первый тур повторных президентских выборов в Румынии прошел 4 мая. Тогда Симион лидировал с 40,5% голосов, а Никушор Дан получил лишь 20,99%. Однако во втором туре ситуация кардинально изменилась в пользу проевропейского кандидата.

В президентской гонке столкнулись две противоположные политические силы. Джордже Симион, представитель ультраправого «Альянса за объединение румын», лишен права въезда в Украину и Молдову из-за угрозы национальной безопасности этих стран. Никушор Дан — беспартийный мэр столицы с четко выраженной проевропейской позицией.

Неподсчитанными остаются около 1,8 млн голосов, что делает практически невозможным для Симиона преодолеть существующий разрыв. Математические шансы на изменение лидерства минимальны и продолжают сокращаться по мере поступления новых данных.

Примечательно, что, несмотря на видимое отставание, Джордже Симион уже объявил себя победителем выборов и заявил, что не намерен признавать поражение. Это заявление противоречит официальным данным Центризбиркома и фактическому распределению голосов.

Стоит отметить, что нынешние выборы являются повторными. Изначально президентские выборы в Румынии прошли в конце ноября 2024 года, тогда в первом туре победил Кэлин Джеорджеску, ранее входивший в ультраправый «Альянс за объединение румын». После этого спецслужбы страны заявили, что Румыния стала объектом «агрессивных гибридных действий России», в том числе против избирательного бюро. В начале декабря Конституционный суд страны аннулировал весь избирательный процесс.

Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us