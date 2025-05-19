ТУРЦИЯ
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Турция требует остановить удары по Газе
МИД Турции осудил новые израильские атаки на Газу и призвал к немедленному прекращению огня
Турция требует остановить удары по Газе
МИД Турции / AA
19 мая 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с резким осуждением расширения Израилем атак на сектор Газа. Ведомство подчеркнуло, что такие действия подрывают усилия по достижению мира и стабильности в регионе.

«В период, когда продолжаются переговоры, расширение Израилем атак на Газу ослабляет все инициативы, направленные на обеспечение мира и стабильности. Эта ситуация еще раз показала, что Израиль не стремится к достижению устойчивого мира», — говорится в заявлении МИД Турции.

В документе содержится призыв к немедленному прекращению военных операций в различных районах Газы. Также подчеркивается необходимость обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и скорейшего установления режима прекращения огня.

Министерство иностранных дел Турции призвало международное сообщество принять эффективные и решительные меры в отношении Израиля. Ведомство заявило о необходимости действовать в рамках международного права и гуманитарных обязательств, чтобы обеспечить мир и безопасность в регионе.

Ранее израильская армия объявила о начале масштабной наземной операции в северной и южной частях сектора Газа. Она проводится в рамках утвержденного 4 мая плана «Колесницы Гидеона». Его цель — расширение и закрепление контроля над палестинской территорией.

Согласно заявлению армии Израиля, за последнюю неделю было нанесено 670 ударов. Под обстрел, в том числе, попали школы, больницы и палатки, где укрываются перемещенные жители Газы.

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