Министерство иностранных дел Турции выступило с резким осуждением расширения Израилем атак на сектор Газа. Ведомство подчеркнуло, что такие действия подрывают усилия по достижению мира и стабильности в регионе.

«В период, когда продолжаются переговоры, расширение Израилем атак на Газу ослабляет все инициативы, направленные на обеспечение мира и стабильности. Эта ситуация еще раз показала, что Израиль не стремится к достижению устойчивого мира», — говорится в заявлении МИД Турции.

В документе содержится призыв к немедленному прекращению военных операций в различных районах Газы. Также подчеркивается необходимость обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и скорейшего установления режима прекращения огня.

Министерство иностранных дел Турции призвало международное сообщество принять эффективные и решительные меры в отношении Израиля. Ведомство заявило о необходимости действовать в рамках международного права и гуманитарных обязательств, чтобы обеспечить мир и безопасность в регионе.

Ранее израильская армия объявила о начале масштабной наземной операции в северной и южной частях сектора Газа. Она проводится в рамках утвержденного 4 мая плана «Колесницы Гидеона». Его цель — расширение и закрепление контроля над палестинской территорией.

Согласно заявлению армии Израиля, за последнюю неделю было нанесено 670 ударов. Под обстрел, в том числе, попали школы, больницы и палатки, где укрываются перемещенные жители Газы.