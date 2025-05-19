ТУРЦИЯ
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Турция опирается на молодежь
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что молодежь — это не только архитекторы будущего, но и движущая сила перемен
Турция опирается на молодежь
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
19 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением по случаю Дня памяти Ататюрка и праздника молодежи и спорта, который отмечается 19 мая.

Текст послания опубликован в понедельник на странице Управления коммуникаций Администрации президента Турции.

Глава государства напомнил, что сегодня исполняется 106 лет со дня высадки основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в Самсуне, с которой началась Национально-освободительная борьба. Эрдоган подчеркнул, что 19 мая — это день, который Ататюрк посвятил молодежи.

Турецкий лидер заявил, что правительство продолжает предпринимать шаги для развития и укрепления Республики.

«Мы видим в молодежи не только архитекторов будущего, но и движущую силу перемен. Я искренне верю, что турецкая молодежь, бережно хранящая наследие предков, своим энтузиазмом, настойчивостью и мечтами оставит яркий след в эпоху, которую мы называем «Веком Турции», — отметил он.

Президент подчеркнул важность выполнения обязательства перед молодым поколением — оставить в наследие мирную, процветающую и технологически развитую страну.

Он добавил, что для раскрытия потенциала молодежи создаются широкие возможности во всех сферах — от науки и искусства до спорта, сельского хозяйства, дипломатии и ядерных технологий.

«Рука об руку с молодыми людьми мы движемся к реализации идеала великой и сильной Турции. Мы будем поддерживать каждого молодого человека, который упорно трудится ради осуществления своих мечтаний, не сдается перед трудностями и стремится еще больше возвысить наследие, оставленное предками», — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган также отметил, что Турция укрепляет свой статус «центрального игрока» и продолжает усиливать свои позиции. По его словам, в каждом успехе страны есть вклад молодежи, а стремление к новым достижениям остается постоянным источником вдохновения.

В завершение президент с уважением почтил память всех героев Национально-освободительной борьбы, особенно Мустафы Кемаля Ататюрка.

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