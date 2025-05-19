Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Италии провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Это произошло перед запланированным звонком Трампа президенту России Владимиру Путину.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о звонке в социальной сети Х. Он отметил, что в понедельник Путин должен продемонстрировать стремление к миру.

Для этого, по его словам, необходимо принять предложение президента Трампа о 30-дневном безусловном прекращении огня. Инициативу поддержали Украина и европейские страны.

Представитель британского правительства, которого цитирует агентство Reuters, уточнил, что в ходе разговора европейские лидеры подчеркнули необходимость безоговорочного прекращения войны, которую ведет Россия против Украины.

Кроме того, обсуждалась возможность введения санкций. По словам представителя правительства Великобритании, этот шаг возможен в случае, если Россия не начнет соблюдать режим прекращения огня и не перейдет к серьезным мирным переговорам.

Как ранее сообщалось, Трамп проведет телефонный разговор с Путиным в понедельник, 19 мая. После этого он планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф выразил надежду, что предстоящий разговор между лидерами США и России будет «очень успешным».

«В определенной степени каждая сторона отстаивает свою позицию. И я думаю, что понедельник будет важным днем для определения того, где мы находимся и как мы завершим эти переговоры», – заявил Уиткофф.