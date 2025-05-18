Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что отверг просьбу неназванного западноевропейского правительства заблокировать консервативные каналы в Румынии накануне второго тура президентских выборов. По словам Дурова, такой запрос поступил непосредственно перед голосованием, где на пост президента претендуют правоконсервативный кандидат Джордже Симион и центрист Никушор Дан.

«Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей и блокировать их политические каналы», — написал он в своем Telegram-канале, сопроводив пост эмодзи багета — возможным намеком на Францию. Дуров подчеркнул: «Вы не можете «защищать демократию», разрушая демократию. Вы не можете «бороться с вмешательством в выборы», вмешиваясь в них. Либо у вас есть свобода слова и честные выборы — либо нет».

Выборы в Румынии проходят спустя полгода после отмены первого тура, в котором, как утверждалось, имело место вмешательство в пользу другого крайне правого кандидата — Кэлина Джорджеску. Хотя его победный результат был аннулирован, а сам он снят с гонки, в сегодняшнем втором туре выборов фаворитом считается Симион, идущий со схожей программой.

Дуров в прошлом году был задержан французскими властями в рамках расследования, связанного с преступлениями, совершаемыми при использовании платформы Telegram. Несколькими месяцами позже он отбыл в ОАЭ и продолжает публично отстаивать политику нейтралитета платформы.