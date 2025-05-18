ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Турции заявил о неизменной поддержке прав крымскотатарского народа в годовщину депортации 1944 года
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
18 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением в связи с 81-й годовщиной депортации крымских татар, выразив соболезнования и солидарность.

«В годовщину депортации крымских татар с их исторической родины мы с печалью вспоминаем страдания наших тюркских братьев и молимся за души соотечественников, погибших в изгнании», — написал президент Эрдоган на платформе X.

Глава турецкого государства подчеркнул, что Анкара намерена и впредь отстаивать права крымских татар. «Как Турция, мы всегда будем рядом с нашими крымскотатарскими братьями и продолжим защищать их права», — заявил он.

Публикация сопровождалась архивными фотографиями, иллюстрирующими трагические события мая 1944 года, когда по приказу советского руководства тысячи крымских татар были насильственно депортированы в отдаленные районы Центральной Азии. Депортация сопровождалась массовыми жертвами — от голода, болезней и лишений погибли десятки тысяч человек.

Анкара традиционно выражает политическую и гуманитарную поддержку крымскотатарскому народу и поднимает этот вопрос на международных площадках, подчеркивая необходимость защиты прав и свобод коренного населения полуострова.

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