Спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что любое соглашение с Ираном по ядерной программе должно исключать возможность обогащения урана. По его словам, это «неподлежащая обсуждению красная черта», поскольку даже минимальное обогащение открывает путь к созданию ядерного оружия.

«Мы не можем позволить даже 1% возможностей для обогащения. Это — ключ к превращению ядерной программы в вооружение, и мы не допустим появления бомбы», — сказал Уиткофф в интервью ABC. Он подчеркнул, что с точки зрения администрации Трампа все начинается с полного отказа Ирана от обогащения.

Ответ Тегерана последовал незамедлительно. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в беседе с агентством Tasnim назвал позицию США «оторванной от реальности переговоров» и заявил, что «обогащение в Иране не остановится». Он также отметил, что «нереалистичные требования мешают переговорам».

Несмотря на это, обе стороны заявили о готовности продолжать диалог. Уиткофф выразил надежду на «позитивный исход» предстоящего раунда переговоров в Европе. Аракчи, в свою очередь, сообщил, что дата и место встречи будут объявлены в ближайшее время.

Президент Дональд Трамп ранее заявил, что США «очень близки» к ядерному соглашению с Ираном, но уже на следующий день добавил, что Тегерану «следует поторопиться». При этом Иран настаивает, что никаких новых американских предложений пока не получал.