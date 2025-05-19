ПОЛИТИКА
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Польша выберет между либералом и консерватором
По данным экзитполов, во второй тур выборов президента Польши выходят Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий
Польша выберет между либералом и консерватором
Дебаты двух главных кандидатов / Reuters
19 мая 2025 г.

В Польше 18 мая прошел первый тур президентских выборов. Согласно экзитполам, ни один из 13 кандидатов не набрал необходимых 50% голосов.

Во второй тур, который состоится 1 июня, выходят мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии «Гражданская платформа» и кандидат от «Права и справедливости» Кароль Навроцкий.

По данным экзитполов, Тшасковский получил 31% голосов. Навроцкий набрал 29%. Третье место занял Славомир Ментцен из ультраправой партии «Конфедерация» с результатом 15%.

Явка составила около 67%. Правом голоса обладают около 29 млн граждан Польши.

Политические аналитики отмечают, что победа Тшасковского критически важна для премьер-министра Дональда Туска. Это необходимо для проведения запланированных реформ.

«Жесткая борьба за каждый голос. Эти две недели решат будущее нашей родины», — написал Туск в социальной сети X.

В случае победы Навроцкого возможны досрочные парламентские выборы. По оценкам СМИ, его шансы может усилить поддержка сторонников Ментцена. Также отмечается, что Навроцкий симпатизирует бывшему президенту США Дональду Трампу и выступает с критикой в адрес украинских беженцев.

Президент Польши избирается на пятилетний срок. Он влияет на внешнюю политику страны, назначает правительство и является верховным главнокомандующим.

Официальные результаты первого тура ожидаются утром 20 мая.

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