ПОЛИТИКА
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Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Мэр Бухареста Никушор Дан победил лидера AUR Джордже Симиона во втором туре президентских выборов в Румынии
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Никушор Дан / Reuters
19 мая 2025 г.

Лидер румынской оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион проиграл во втором туре президентских выборов. Его опередил мэр Бухареста Никушор Дан.

Согласно официальным результатам, Дан получил 53,6% голосов — это 6,1 млн. Симион набрал 46,4% или 5,3 млн голосов.

Симион признал поражение. Он назвал результат «горьким» и поздравил оппонента.

«Никушор Дан выиграл выборы. Это была воля румынского народа», — сказал он в видеообращении. Своих сторонников он призвал продолжать «борьбу за справедливость, за правду, за естественную семью, христианскую веру и свободу».

Первоначально выборы должны были пройти в ноябре и декабре 2024 года. Тогда в первом туре победил Кэлин Джорджеску, которого считают пророссийским кандидатом. Однако Конституционный суд аннулировал итоги голосования и назначил новые выборы на май.

Джорджеску не допустили к участию. Симион пообещал назначить его премьер-министром в случае победы. Он также выступал против военной помощи Украине и критиковал руководство Евросоюза. Симион говорил о симпатии к Дональду Трампу и называл AUR «трампистской» партией.

Никушор Дан занимает противоположную позицию. Он поддерживает Украину, выступает за ее вступление в ЕС и сохранение антироссийских санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых поздравил Дана.

«Для Украины — как соседа и друга — важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет. Работая вместе, мы можем укрепить и наши страны, и нашу Европу», — отметил он.

Румыния играет ключевую роль в поддержке Украины. Через ее территорию идут поставки оружия и боеприпасов. В стране размещены американские системы ПРО и три авиабазы НАТО. Оттуда патрулируется небо у границ Украины, Молдовы и над Черным морем.

Украина экспортирует 70% зерна через румынские территориальные воды. Эти маршруты разминирует румынский флот. Румынские ВВС обучают украинских пилотов летать на F-16.

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