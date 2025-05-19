Лидер румынской оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион проиграл во втором туре президентских выборов. Его опередил мэр Бухареста Никушор Дан.

Согласно официальным результатам, Дан получил 53,6% голосов — это 6,1 млн. Симион набрал 46,4% или 5,3 млн голосов.

Симион признал поражение. Он назвал результат «горьким» и поздравил оппонента.

«Никушор Дан выиграл выборы. Это была воля румынского народа», — сказал он в видеообращении. Своих сторонников он призвал продолжать «борьбу за справедливость, за правду, за естественную семью, христианскую веру и свободу».

Первоначально выборы должны были пройти в ноябре и декабре 2024 года. Тогда в первом туре победил Кэлин Джорджеску, которого считают пророссийским кандидатом. Однако Конституционный суд аннулировал итоги голосования и назначил новые выборы на май.

Джорджеску не допустили к участию. Симион пообещал назначить его премьер-министром в случае победы. Он также выступал против военной помощи Украине и критиковал руководство Евросоюза. Симион говорил о симпатии к Дональду Трампу и называл AUR «трампистской» партией.

Никушор Дан занимает противоположную позицию. Он поддерживает Украину, выступает за ее вступление в ЕС и сохранение антироссийских санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых поздравил Дана.

«Для Украины — как соседа и друга — важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет. Работая вместе, мы можем укрепить и наши страны, и нашу Европу», — отметил он.

Румыния играет ключевую роль в поддержке Украины. Через ее территорию идут поставки оружия и боеприпасов. В стране размещены американские системы ПРО и три авиабазы НАТО. Оттуда патрулируется небо у границ Украины, Молдовы и над Черным морем.

Украина экспортирует 70% зерна через румынские территориальные воды. Эти маршруты разминирует румынский флот. Румынские ВВС обучают украинских пилотов летать на F-16.