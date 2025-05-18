Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил футбольный клуб «Галатасарай» с победой в чемпионате Суперлиги сезона 2024–2025 годов. В заявлении, опубликованном на платформе X, он поблагодарил команду, тренерский штаб и болельщиков за успех: «Искренне поздравляю футбольную команду Галатасарая, весь технический персонал и болельщиков клуба».

Победу в 36-м туре «Галатасарай» одержал на своем поле в RAMS Park, обыграв Кайсериспор со счетом 3:0. Голы забили Виктор Осимхен (26’), Барыш Алпер Йылмаз (29’) и вратарь Фернандо Муслера (89’), реализовавший пенальти. Эта победа принесла стамбульскому клубу 89 очков и досрочное чемпионство за два тура до завершения сезона.

Это 25-й титул «Галатасарая» в истории турецкой Суперлиги. Клуб стал первым в стране, заработавшим право на ношение пятой звезды — каждая из которых символизирует пять чемпионств. Ранее «Джимбом» закреплял звезды в сезонах 1971–72, 1993–94, 2001–02 и 2014–15.

На втором месте по числу титулов — «Фенербахче» с 19 чемпионствами, за ним следует «Бешикташ» — с 16. У обоих клубов по три звезды на эмблеме.