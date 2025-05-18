ТУРЦИЯ
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Турция: Израиль саботирует мирный процесс
МИД Турции осудил расширение Израилем военных операций в Газе во время переговоров, назвав это доказательством отсутствия стремления к миру
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Израильские танки на границе с Газой / Reuters
18 мая 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с резким осуждением расширения военных операций Израиля в секторе Газа, которые совпали с продолжающимися мирными переговорами. По мнению турецкой стороны, эти действия явно демонстрируют отсутствие намерений Израиля достичь долгосрочного мирного урегулирования.

«В период продолжения переговоров расширение Израилем атак в Газе подрывает все инициативы, направленные на обеспечение мира и стабильности. Эта ситуация еще раз показала, что Израиль не намерен достигать постоянного мира», – заявило внешнеполитическое ведомство Турции.

Широкая наземная операция под названием «Колесницы Гидеона» была начата израильскими силами в минувшие выходные, о чем официально сообщила армия Израиля. По данным военного представителя Авихая Адраи, за последние дни было нанесено более 670 ударов по целям в Газе.

Усиление воздушных атак совпало с турне президента США Дональда Трампа по странам залива, включая Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. По информации Министерства здравоохранения Газы, в результате последней атаки погибло не менее 378 палестинцев.

МИД Турции призвал к немедленному прекращению военных действий и обеспечению гуманитарной помощи жителям Газы: «Мы повторяем наш призыв к немедленному прекращению операций, проводимых в различных районах Газы, обеспечению доступа гуманитарной помощи в Газу и немедленному прекращению огня».

Турецкая сторона также обратилась к международному сообществу с призывом принять решительные меры в отношении Израиля: «Для установления регионального мира и безопасности крайне важно, чтобы международное сообщество предприняло эффективные и решительные шаги против Израиля. Мы призываем международное сообщество действовать в соответствии со своими юридическими и гуманитарными обязательствами».

С момента вторжения Израиля в Газу в октябре 2023 года в секторе погибло более 53 300 палестинцев, большинство из которых – женщины и дети. Международный уголовный суд в ноябре прошлого года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Кроме того, Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН.

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