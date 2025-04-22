ПОЛИТИКА
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Иран предлагает США бизнес вместо войны
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что снятие санкций откроет американским компаниям доступ к иранским контрактам на триллионы долларов и снизит риск дорогостоящей войны
Иран предлагает США бизнес вместо войны
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи / Reuters
22 апреля 2025 г.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что заключение соглашения с Тегераном и отмена санкций принесут США значительные экономические выгоды. По его словам, речь может идти о триллионах долларов.

Арагчи подчеркнул, что Иран никогда не блокировал экономическое и научное сотрудничество с Соединенными Штатами.

«Главное препятствие создавали предыдущие администрации США, которые часто действовали под влиянием определенных влиятельных кругов. Как я недавно объяснял на страницах Washington Post, американские компании могут извлечь выгоду из иранских возможностей на суммы в триллионы долларов», — сказал министр.

Он отметил, что сотрудничество возможно и в ядерной сфере. Сейчас на иранской АЭС «Бушер» работает только один реактор, но в долгосрочных планах Тегерана — строительство еще как минимум 19.

«Это означает, что потенциально доступны контракты на десятки миллиардов долларов. Одного лишь иранского рынка достаточно для того, чтобы оживить находящуюся в застое американскую ядерную промышленность», — заявил Арагчи.

Министр добавил, что Иран готов к новому ядерному соглашению с США в обмен на отмену санкций. Он также предупредил, что альтернативный сценарий — война — может иметь высокую цену для американской экономики.

Ранее Арагчи охарактеризовал второй раунд непрямых переговоров с Соединенными Штатами, состоявшийся в субботу в Риме, как «конструктивный и хороший».

В беседе с иранскими СМИ после завершения переговоров Арагчи подтвердил, что следующий раунд пройдет в Омане.

По словам министра, Тегеран и Вашингтон достигли «лучшего понимания» по ряду принципов и целей, хотя подробности он не раскрыл.

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