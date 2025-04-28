Большинство экономистов считают высоким риск глобальной рецессии в 2025 году из-за новой тарифной политики США. Согласно опросу Reuters, 60% экспертов оценивают вероятность мирового экономического спада как высокую или очень высокую.

Причиной надвигающегося кризиса экономисты называют протекционистскую политику президента США Дональда Трампа, который ввел 10% пошлину на весь импорт и 145% тариф на товары из Китая — крупнейшего торгового партнера Америки.

«Компаниям сложно планировать даже на июль, когда они не знают, какими будут ответные тарифы. Попробуйте спланировать на год вперед. Кто знает, как будет выглядеть ситуация, не говоря уже о пяти годах», — заявил Джеймс Росситер, глава отдела глобальной макростратегии TD Securities.

Опрос показал редкое единодушие: ни один из более чем 300 опрошенных экономистов не считает, что тарифы положительно влияют на деловые настроения. 92% отметили негативное влияние, и лишь 8% — нейтральное.

Три четверти экономистов понизили прогноз роста мировой экономики на 2025 год до 2,7% против 3,0% в январском опросе. Международный валютный фонд прогнозирует чуть более высокий показатель — 2,8%.

Среди 48 исследованных экономик для 28 прогнозы были понижены. Наиболее значительно снизились ожидания для Мексики (до 0,2%) и Канады (до 1,2%). Китай и Россия, как ожидается, покажут рост в 4,5% и 1,7% соответственно, превзойдя показатели США.

«Это очень сложная среда для оптимизма в отношении роста, — сказал Тимоти Граф из State Street. — Даже если мы избавимся от тарифов сегодня, они все равно нанесут значительный ущерб, просто с точки зрения восприятия США как надежного партнера в двусторонних и многосторонних соглашениях».

Эксперты также предупреждают, что прогресс центральных банков в обуздании инфляции может быть остановлен из-за тарифов, которые, по общему мнению, являются инфляционными. Более 65% основных центральных банков, вероятно, не достигнут своих целей по инфляции в этом году.

«Мы оказываемся в ситуации, когда вероятность стагфляции, которая всегда была довольно низкой, сейчас повышается», — добавил Граф.