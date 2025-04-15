ПОЛИТИКА
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Трамп обозначил дедлайн для Путина
Президент США написал, что России «пора действовать» для достижения мира в Украине
Трамп обозначил дедлайн для Путина
Трамп обозначил дедлайн для Путина / Reuters
15 апреля 2025 г.

Дональд Трамп фактически запустил обратный отсчет для Владимира Путина. Президент США намекнул (уже во второй раз) на существование «психологического дедлайна» для заключения перемирия в Украине. При этом Трамп не назвал точной даты, но написал в своей соцсети Truth Social, что «России пора действовать». 

По данным Axios, в команде президента рассматривают конец апреля как ключевую веху для достижения сделки. Если Москва не покажет своего стремления к миру, то Трамп пообещал ввести еще более жесткие санкции, отмечают источники издания в Белом доме.

Bloomberg и The Economist также указывали на Пасху (20 апреля) как возможный дедлайн для перемирия. Однако пока никаких договоренностей не достигнуто.

Трамп также четко дал понять: этой войны вообще не должно было быть.

«Если бы Байден был компетентен, и если бы Зеленский был компетентен — не знаю, так ли это — этой войны можно было бы избежать», — заявил Трамп, не упустив возможности в очередной раз раскритиковать украинского лидера.

Глава Белого дома вновь вспомнил напряженную встречу с Зеленским в конце февраля.

«У нас была тяжелая встреча с этим парнем здесь. Он просто продолжал просить все больше и больше», — отметил президент.

При этом Трамп постарался выгородить Россию и назвал недавний ракетный удар РФ по Сумам «ошибкой». Хотя в результате атаки погибли как минимум 35 человек, а выбор цели и времени указывает на намеренное нанесение максимального урона, в том числе спасателям, пишет CNN.

Украина и ее союзники утверждают, что Путин по-прежнему действует по жестокому плану — заставить Киев капитулировать силой. Якобы именно этим и объясняется атака по Сумам, приводит CNN доводы украинских чиновников. 

За кулисами дипломатия остается разрозненной. Посланники Трампа на прошлой неделе посетили Санкт-Петербург, Саудовскую Аравию и Турцию, выдвигали идеи перемирия и обсуждали технические детали. Но конкретных результатов переговоров с Россией и Украиной пока нет.

Тем временем Россия медленно продвигается в районе Запорожья и Харьковской области. Украинская армия испытывает нехватку ресурсов, и в мае ожидается новая фаза российского наступления. Москва, похоже, уверена: время работает на нее, а Трамп хочет быстрой победы.


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