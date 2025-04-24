Пакистан предупредил, что любая попытка Индии изменить или остановить поток воды согласно Договору о водах Инда будет расценена как объявление войны. Это заявление последовало через день после того, как Нью-Дели приостановил действие соглашения 1960 года в ответ на нападение в спорном Кашмире, унесшее жизни 26 человек.

«Пакистан решительно отвергает индийское объявление о приостановке Договора о водах Инда, — говорится в заявлении пакистанской стороны. — Договор является обязательным международным соглашением, заключенным при посредничестве Всемирного банка, и не содержит положений об одностороннем приостановлении. Вода является жизненно важным национальным интересом Пакистана, источником жизни для 240 млн его жителей, и ее доступность будет защищаться любой ценой. Любая попытка остановить или изменить поток воды, принадлежащей Пакистану согласно Договору о водах Инда, и узурпация прав нижележащего прибрежного государства будет расценена как акт войны, на который последует полномасштабный ответ с использованием всего спектра национальной мощи».

После заседания Комитета национальной безопасности в Исламабаде Пакистан объявил о принятии ответных мер. Страна приостанавливает действие Симлского соглашения 1972 года и с немедленным эффектом закрывает границу Вагах — единственный на данный момент легальный переход между двумя странами.

Исламабад также приостановил всю торговлю с Индией, включая транзит из третьих стран через территорию Пакистана, и закрыл воздушное пространство для всех авиакомпаний, принадлежащих Индии или управляемых ею.

По аналогии с действиями Индии Пакистан приостановил действие всех виз, выданных в рамках Схемы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии.

Согласно заявлению, Пакистан приостанавливает все двусторонние соглашения с Индией, включая Симлское соглашение. Условие возобновления — прекращение поддержки терроризма на территории Пакистана, трансграничных убийств и соблюдение резолюций ООН по Кашмиру.

Кроме того, Пакистан выслал военных советников из индийской дипломатической миссии в Исламабаде, что еще больше обострило напряженность между двумя ядерными державами Южной Азии.

После теракта в Пахалгаме индийские соцсети заполнились тревожными сообщениями. Многие пользователи опасаются, что последуют массовые репрессии против мусульман и жителей Кашмира, а также повышение градуса ксенофобии — и без того выросшего за последние годы. Особенно бурную реакцию вызвали высказывания ведущих правых телеканалов, включая призывы к «окончательному решению» и «ответу по примеру Израиля».

Параллельно распространяются видео с пострадавшими, в том числе и кадры, где местные жители пытаются защитить туристов. Один из них, Адиль Хусейн Шах, погиб, пытаясь отобрать оружие у нападавшего. На фоне обострения напряженности участились случаи давления на кашмирских студентов в других частях Индии. Комментаторы указывают на схожесть риторики властей и медиа с событиями в Газе и Израиле в октябре 2023 года.