ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США: перемирие — лучший вариант для Москвы
США предупредили Россию о новых санкциях, если Москва откажется от переговоров
США: перемирие — лучший вариант для Москвы
Джон Келли / Reuters
10 часов назад

Исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джон Келли заявил, что Россия может столкнуться с новыми санкциями, если откажется от участия в мирных переговорах.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, Келли отметил, что США стремятся к установлению мира между Москвой и Киевом. По его словам, Украина готова к компромиссам, но Россия продолжает уклоняться от прекращения огня.

«Если Россия примет решение продолжить войну, США будут вынуждены отказаться от переговоров. У этого конфликта нет военного решения. Предложенное сейчас соглашение — лучший возможный исход для России. Президент (России Владимир) Путин должен принять его. Продолжение войны не в интересах ни одной стороны», — подчеркнул Келли.

Он добавил, что США заинтересованы в мирном урегулировании и экономическом сотрудничестве с Россией. Однако отказ от диалога, по его словам, приведет к новым санкциям против Москвы.

«Ответственность за прекращение этой войны лежит как на России, так и на Украине. Время не на стороне тех, кто стремится затянуть конфликт. Мы призываем обе стороны принять сложное, но историческое решение в пользу мира», — добавил американский дипломат.

На том же заседании постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил председательствующую Грецию в предвзятости. Он отметил, что помимо Украины на заседание были приглашены пять делегаций от стран ЕС и НАТО, что, по его словам, мешает конструктивному обсуждению.

«Эти представители отнимают по полчаса времени, не внося никакого вклада в обсуждение. Это недопустимо», — заявил Небензя.

Он также обвинил Запад в использовании Совбеза для пропаганды и продвижения нарратива о «российской агрессии». По его мнению, нынешние власти Украины и их западные союзники «сознательно затягивают войну».

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин в ответ заявила, что Киев готов к переговорам, в отличие от Москвы. Она напомнила, что 16 мая президент Украины прибыл в Стамбул для участия в переговорах, тогда как российскую делегацию представляли лица низкого уровня.

Она добавила, что Украина продолжит настаивать на как минимум 30-дневном полном и безусловном прекращении огня как условии для продолжения диалога.

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