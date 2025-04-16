Парамедики и спасатели, убитые израильскими военными в Газе 23 марта, погибли в основном от выстрелов в голову и грудь. Об этом свидетельствуют результаты вскрытия, полученные The New York Times (NYT).

Издание подчеркивает: израильские военные сначала нанесли танковые удары по каретам скорой помощи и пожарной машине Палестинского Красного Полумесяца и Гражданской обороны. А затем добивали выживших выстрелами в упор. Всего погибли 15 человек — 14 парамедиков и один сотрудник ООН, проезжавший мимо.

Большинство тел израильские военные похоронили в братской могиле, предварительно уничтожив технику, включая машины ООН.

Израиль признал удар, однако утверждает, что среди погибших могли быть члены ХАМАС. Впрочем, Тель-Авив до сих пор не предоставил каких-либо доказательств своей версии. Красный Крест и Красный Полумесяц отвергли заявления Израиля и предоставили доказательства, что все парамедики были выдающимися врачами и волонтерами, которые рисковали жизнью, чтобы доставить помощь в Газу.

Вскрытия, проведенные с 1 по 5 апреля в южной Газе, показали: 11 человек были застрелены, из них как минимум шестерым стреляли в грудь или спину, четырем — в голову. Некоторые имели множественные ранения и были обезображены. У одного погибшего тело было полностью оторвано ниже таза. Несколько тел утратили конечности. У других обнаружены ранения, характерные для попадания осколков, возможно — от взрыва.

При этом на всех убитых была униформа Красного Полумесяца или Гражданской обороны с отражающими лентами. Видео с места происшествия подтверждает, что спасатели были легко различимы. Тем не менее, солдаты продолжили стрельбу, а затем уничтожили технику и тела.

Доктор Арне Стрей-Педерсен из университетской больницы Осло, консультировавший вскрытия, подтвердил, что большинство жертв получили множественные огнестрельные ранения.

Ранее сообщалось, что у одного из погибших были связаны руки — на это указывали следы на запястьях. Однако вскрытие не дало окончательного подтверждения. Представители Красного Полумесяца и врачи продолжают анализ материалов.

Израиль сначала утверждал, что машины двигались «‎‎подозрительно» и без сигналов, но позже отказался от этой версии, сознавшись во лжи. Видео с места происшествия показало, что у всех машин были включенные проблесковые маячки.

Правозащитники и эксперты уже называют случившееся военным преступлением.



