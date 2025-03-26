Телефонный звонок длился более двух часов. Дональд Трамп надеялся на дипломатический прорыв — немедленное 30-дневное прекращение огня, которое могло бы стать первым шагом к окончанию кровопролития, затянувшегося на четвертый год. Вместо этого он получил от президента РФ Владимира Путина минимальные уступки и максимум условий.

Скромные результаты большого разговора

Когда два лидера закончили разговор, сирены воздушной тревоги уже разрывали небо над Киевом, а российские ракеты и дроны падали на другие украинские города. Это было символично: война продолжается, несмотря на все дипломатические усилия.

Что мы имеем по итогам этого звонка? Стороны согласились на некоторые шаги по ограничению боевых действий: приостановку ударов по энергетической инфраструктуре и «технические переговоры» для облегчения навигации в Черном море. Белый дом назвал разговор «очень хорошим и продуктивным», а Кремль расточал похвалы Трампу за его «стремление помочь достичь благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь». Была достигнута договоренность об обмене 175 пленными с каждой стороны.

Но за дипломатическими формулировками напрашивается навязчивое ощущение, что российская сторона дала Трампу ровно столько, чтобы продемонстрировать минимальный прогресс в выполнении обещания положить конец трехлетней войне, одновременно стремясь вбить клин между Америкой и Украиной.

Для полноценного 30-дневного прекращения огня Россия выдвинула условия: Украина должна прекратить мобилизацию и перевооружение, а Америка — остановить поставки оружия и разведданных.

Что касается долгосрочного мира, Россия заявила, что любое соглашение должно быть «всеобъемлющим, устойчивым и долгосрочным» и должно «устранить коренные причины кризиса», а также сохранить «законные интересы России в области безопасности». На языке дипломатии это означает отказ от вступления Украины в НАТО, обеспечение ее нейтралитета, отказ от части территорий и ограничение суверенитета.

Горькая правда на поле боя

Когда в ноябре 2022 года, всего через девять месяцев после начала полномасштабного вторжения России, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли выступал в Экономическом клубе Нью-Йорка, он озвучил неудобную истину: «Победа, вероятно, недостижима военными средствами». Милли настаивал, что Украина увязла в патовой ситуации, и ее лучшим вариантом было бы воспользоваться «окном возможности для переговоров».

Год спустя к такому же выводу пришел бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который сыграл ключевую роль в отражении попыток РФ захватить Киев в первые дни войны. К концу 2023 года Залужный с неохотой заключил, что пришло время произнести запретное в Киеве слово: «Тупик».

В интервью The Economist он объяснил: «Война переходит в новую стадию: то, что мы в военном деле называем «позиционной» войной, статичным окопным противостоянием, как в Первой мировой войне... Это будет на руку России, позволяя ей восстановить свою военную мощь и в конечном итоге угрожая вооруженным силам Украины и самому государству». Через три месяца Залужный уже не командовал украинскими войсками.

Сегодня Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс повторяют Зеленскому неприглядную истину. «Ты не выигрываешь, — прямо сказал Трамп Зеленскому в Белом доме в прошлом месяце. — У тебя сейчас нет козырей», — добавил он.

Риторика Трампа была резкой, но она отражала основную истину: без жизненно важной линии поставок из Соединенных Штатов украинские силы просто не могут продолжать войну. Каждый месяц продолжения конфликта ставит Украину в еще худшее положение.

Цена войны в безжалостных цифрах

Что если бы Стамбульские переговоры в свое время увенчались успехом? Как бы ситуация выглядела сейчас?

Более 300 000 украинских солдат, которые были убиты или получили серьезные ранения, могли бы быть спасены. Тысячи гражданских лиц остались бы в живых. Многие из более чем 2 млн домов и квартир, которые были повреждены или разрушены, возможно, все еще были бы заселены. Энергетическая инфраструктура, более половины которой сейчас лежит в руинах, по-прежнему обогревала и освещала бы дома.

После трех лет войны экономика Украины остается почти на 10 процентов меньше довоенного уровня. Между тем почти четверть ее граждан остаются перемещенными лицами, причем около 15 процентов из них полностью покинули страну.

Положение Вооруженных Сил Украины ухудшается с каждым днем. Несмотря на храбрость и самоотверженность украинских солдат, военно-промышленный потенциал России значительно превосходит возможности Украины. В то время как Россия мобилизовала свою экономику для производства оружия и привлекает вооружения от международных союзников, включая Иран и Северную Корею, Украина становится все более зависимой от западной помощи, которая под руководством Трампа становится менее надежной.

Трудный выбор между плохим и худшим

Что теперь? Перефразируя Черчилля, для Украины это может быть не конец, не начало конца, но, возможно, конец начала. Зеленскому нужно принять ряд неприятных, но необходимых истин.

Во-первых, ему необходимо понять, что самым важным игроком за столом переговоров является Трамп, и взгляды американского президента вряд ли изменятся. Трамп не скрывает своей неприязни к украинскому президенту (которого он считает спровоцировавшим ненужную войну и обманувшим Байдена), симпатизирует Путину (которого он видит сильным лидером) и не особо заботится об Украине. Зеленскому придется заслужить вторую аудиенцию у Трампа, что потребует гораздо большего, чем его недавнее публичное заявление о том, что он «сожалеет» о произошедшем в Белом доме. Ему придется продемонстрировать «уважение» — с большой буквы У — к Соединенным Штатам и их президенту.

Во-вторых, Зеленский должен принять географический факт: Украина имеет общую границу с крупной державой протяженностью около 1400 миль. Она не может избежать этого соседства так же, как Канада или Мексика не могут уйти от такой участи в отношении Соединенных Штатов. Поэтому она должна стремиться выжить в фактической сфере влияния своего враждебного соседа. На перспективу Зеленскому следует изучить историю отношений Канады или Мексики с Соединенными Штатами — не только в последнее время, но и в прошлые три столетия, когда Вашингтон захватывал части обеих стран. Ближе к собственным границам он мог бы изучить опыт Казахстана, Монголии и Финляндии — все они предлагают уроки вынужденного сосуществования с могущественным соседом.

Украине придется отказаться от иллюзий о «справедливом мире» в пользу длительного перемирия по корейскому сценарию. Это означает новую холодную войну с Россией, где ценой выживания станет постоянная бдительность и политика сдерживания. При этом вступление в НАТО, на чем настаивает Зеленский, невозможно — Трамп категорически исключает такой вариант. Украине придется искать другие механизмы безопасности, не связанные с Североатлантическим альянсом.