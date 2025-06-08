Министр разведки Ирана Исмаил Хатиб заявил, что Тегеран получил «важную сокровищницу» данных о ядерной программе Израиля.

Этому заявлению предшествовали сообщения иранских госСМИ Isna и Tasnim: Тегеран, как утверждалось, получил большое количество «стратегической и конфиденциальной» информации из израильской разведки. В том числе материалы, касающиеся военного планирования.

По версии агентства Tasnim, связанного с Революционной гвардией, данные были собраны и переданы Ирану двумя израильтянами — Роем Мизрахи и Альмогом Атиасом, которых в мае арестовала израильская полиция по обвинению в шпионаже в пользу Тегерана.

Утверждается, что подлинность полученной информации уже проверена, а впереди — внимательное дальнейшее изучение документов иранской стороной.

Издание The Times of Israel подчеркивает, что доказательства этим утверждениям пока не представлены.

На фоне обострения, Вашингтон и Тегеран продолжают непрямые переговоры по ядерной программе. В числе последних предложений — инициатива о создании совместного предприятия для обогащения урана в обмен на частичное снятие санкций.

При этом, как сообщал CNN в конце мая, США недавно получили новые разведданные, согласно которым вероятность израильского удара по иранским ядерным объектам «значительно возросла».