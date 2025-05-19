Министр финансов Израиля и лидер ультраправой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич выступил с жестким заявлением о будущем сектора Газа. По его словам, израильская армия полностью оккупирует территорию эксклава, зачистит его и не покинет даже после окончания военной операции.

«Мы уничтожаем все, что осталось в Газе, мир не может нас остановить. Мы оккупируем, мы зачищаем и мы останемся там. А население сектора Газа двинется на юг, оттуда устремится в третьи страны», — сказал Смотрич.

Министр также подтвердил, что выступает против любых поставок гуманитарной помощи в Газу. Он добавил, что в ближайшие дни американская гражданская компания начнет распределять минимальный объем продовольствия среди оставшихся в секторе жителей.

Заявление Смотрича прозвучало на фоне продолжающейся масштабной военной операции Израиля в Газе, начатой 16 мая. Армия действует в рамках плана «Колесницы Гидеона», который предусматривает полную оккупацию сектора и установление израильской администрации.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также подтвердил намерение взять под контроль всю территорию Газы. Он заявил, что Израиль временно возобновит поставки продовольствия, чтобы избежать кадров гуманитарной катастрофы, способных, по его словам, «подорвать международную поддержку» действий Израиля.

По данным Минздрава Газы, за три дня боевых действий погибли более 350 человек, свыше 675 ранены.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее «бесчеловечным» и призвал допустить гуманитарную помощь, осудив тактику голода как нарушение международного права.