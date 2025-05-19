ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Министр финансов Израиля: «Мир не может остановить нас»
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что армия Израиля уничтожит все в Газе, оккупирует весь сектор и останется там навсегда
Министр финансов Израиля: «Мир не может остановить нас»
Бецалель Смотрич / Reuters
19 мая 2025 г.

Министр финансов Израиля и лидер ультраправой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич выступил с жестким заявлением о будущем сектора Газа. По его словам, израильская армия полностью оккупирует территорию эксклава, зачистит его и не покинет даже после окончания военной операции.

«Мы уничтожаем все, что осталось в Газе, мир не может нас остановить. Мы оккупируем, мы зачищаем и мы останемся там. А население сектора Газа двинется на юг, оттуда устремится в третьи страны», — сказал Смотрич.

Министр также подтвердил, что выступает против любых поставок гуманитарной помощи в Газу. Он добавил, что в ближайшие дни американская гражданская компания начнет распределять минимальный объем продовольствия среди оставшихся в секторе жителей.

Заявление Смотрича прозвучало на фоне продолжающейся масштабной военной операции Израиля в Газе, начатой 16 мая. Армия действует в рамках плана «Колесницы Гидеона», который предусматривает полную оккупацию сектора и установление израильской администрации.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также подтвердил намерение взять под контроль всю территорию Газы. Он заявил, что Израиль временно возобновит поставки продовольствия, чтобы избежать кадров гуманитарной катастрофы, способных, по его словам, «подорвать международную поддержку» действий Израиля.

По данным Минздрава Газы, за три дня боевых действий погибли более 350 человек, свыше 675 ранены.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее «бесчеловечным» и призвал допустить гуманитарную помощь, осудив тактику голода как нарушение международного права.

Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us