ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп пообещал Украине и России богатство в обмен на мир
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на подписание мирного соглашения между Россией и Украиной уже на этой неделе
Трамп пообещал Украине и России богатство в обмен на мир
Дональд Трамп / Reuters
21 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Украина и Россия смогут достичь мирного соглашения уже в ближайшие дни. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. Обе стороны начнут вести бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние», — написал американский лидер.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что администрация Трампа ожидает ответа от Киева на предложение, включающее признание аннексированного Крыма российским и отказ от курса на вступление в НАТО. По данным Bloomberg, этот шаг рассматривается как часть более широкого мирного плана и сигнал готовности США к компромиссу ради прекращения огня.

18 апреля Трамп заявил, что переговорный процесс «подходит к кульминации», но предупредил, что если прогресса не будет в ближайшее время, США откажутся от посредничества.

«Нет определенного числа дней, но мы хотим сделать это быстро. Если по какой-то причине одна из сторон будет сильно осложнять процесс, мы скажем: вы глупцы, это глупо, и просто отступим», — отметил он.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио также заявил, что Вашингтон может отказаться от попыток урегулирования, если в течение нескольких дней не появятся признаки движения к соглашению.

По словам Рубио, Трамп по-прежнему стремится к заключению сделки, но на фоне множества международных приоритетов готов свернуть усилия, если процесс останется в тупике.

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