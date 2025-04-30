Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт к мирному урегулированию конфликта в Украине, однако в Кремле заявили, что достичь соглашения в тех сроках, на которых настаивает Вашингтон, невозможно.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва продолжает плотную работу с американской стороной, но настаивает на политико-дипломатическом пути с учетом российских интересов. Он отметил, что Путин хотел бы видеть за столом переговоров непосредственно представителей Киева, однако «никаких сигналов» от украинской стороны пока не поступало.

«К сожалению, мы не слышали заявлений из Киева в этом контексте. Поэтому мы не знаем, готов Киев или нет», — заявил Песков журналистам. Он также напомнил, что цели России должны быть достигнуты, и что Кремль по-прежнему считает предпочтительным путь переговоров.

На этом фоне администрация Дональда Трампа продолжает оказывать давление на обе стороны, продвигая собственный план прекращения огня. Генерал Кит Келлог, специальный посланник США по Украине и России, раскритиковал предложение Путина о трехдневном перемирии в начале мая, назвав его «абсурдным». По его словам, Вашингтон требует минимум 30 дней полного прекращения боевых действий на суше, в воздухе и на море.

Тем временем украинские власти заявляют об усилении атак со стороны России. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что интенсивность боевых действий, несмотря на заявления Москвы о готовности к перемирию, резко возросла — особенно на Покровском направлении. В Сумской области, по данным украинского командования, Россия пытается создать буферную зону, продвигаясь с территории Курской и Белгородской областей.

Ночью 30 апреля массированным ударам подверглись Харьков и Днепр. В Харькове, по сообщениям властей, пострадали не менее 45 человек, среди которых беременная женщина и двое детей. В Днепре погиб человек, еще несколько получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к ужесточению санкций, подчеркнув, что только с начала недели Россия запустила по территории страны 375 ударных дронов.

«Дроны продолжают летать над Украиной каждое утро. И так — каждый день. Поэтому на Россию должно быть оказано давление — санкции, которые действительно работают», — заявил Зеленский.