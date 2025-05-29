Федеральный суд США признал, что президент Дональд Трамп не имел полномочий вводить масштабные тарифы на импорт, ссылаясь на чрезвычайные полномочия. Решение было вынесено коллегией из трех судей Торгового суда США в Нью-Йорке после серии исков, обвиняющих Трампа в превышении полномочий и дестабилизации экономической политики страны.

Суд постановил: использование Трампом Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA) для введения тарифов незаконно.

«Президент не может использовать IEEPA для установления тарифов», — говорится в решении. «Речь идет не об эффективности тарифов, а о том, что закон не предоставляет таких полномочий».

Администрация Трампа уже подала апелляцию и раскритиковала решение. На время действия апелляции указ Трампа о тарифах остается в силе.

В пресс-службе Белого дома заявили: «Неизбранные судьи не должны определять, как реагировать на чрезвычайные ситуации».

В то же время финансовые рынки положительно отреагировали на вердикт суда. Курс доллара США резко вырос по отношению к евро, иене и швейцарскому франку. Также выросли фьючерсы на Уолл-стрит и фондовые индексы в Азии.

Решение суда подрывает основу тарифной политики Трампа, которая была ключевым элементом его экономической программы. Без ссылки на чрезвычайные полномочия администрации пришлось бы прибегать к более медленным расследованиям в рамках других торговых законов. Объявленные Трампом тарифы, варьировавшиеся от 10% до 54%, были призваны оказать давление на торговых партнеров, вернуть производства в США и сократить дефицит внешней торговли в размере $1,2 трлн.

Дело может быть передано в Апелляционный суд по делам федерального округа, а затем — в Верховный суд США. В настоящее время подано не менее семи исков, оспаривающих тарифы, наложенные Трампом на десятки стран, включая союзников США. Истцы утверждают, что торговый дефицит нельзя считать «необычной и чрезвычайной угрозой» в смысле закона IEEPA.

Среди истцов — малые предприятия, включая импортера вина VOS Selections, который заявил, что из-за тарифов его бизнес находится на грани выживания. Также иск подал ряд штатов во главе с Орегоном.

«Это решение подтверждает, что законы имеют значение и торговая политика не может определяться единоличной волей президента», — заявил генпрокурор Орегона Дэн Рэйфилд.



