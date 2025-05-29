ПОЛИТИКА
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Суд заблокировал тарифы Трампа
Федеральная инстанция отметила, что президент не имеет права вводить торговые ограничения — это прерогатива Конгресса
Суд заблокировал тарифы Трампа
Президент США Дональд Трамп / Reuters
29 мая 2025 г.

Федеральный суд США признал, что президент Дональд Трамп не имел полномочий вводить масштабные тарифы на импорт, ссылаясь на чрезвычайные полномочия. Решение было вынесено коллегией из трех судей Торгового суда США в Нью-Йорке после серии исков, обвиняющих Трампа в превышении полномочий и дестабилизации экономической политики страны.

Суд постановил: использование Трампом Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA) для введения тарифов незаконно. 

«Президент не может использовать IEEPA для установления тарифов», — говорится в решении. «Речь идет не об эффективности тарифов, а о том, что закон не предоставляет таких полномочий».

Администрация Трампа уже подала апелляцию и раскритиковала решение. На время действия апелляции указ Трампа о тарифах остается в силе.

В пресс-службе Белого дома заявили: «Неизбранные судьи не должны определять, как реагировать на чрезвычайные ситуации».

В то же время финансовые рынки положительно отреагировали на вердикт суда. Курс доллара США резко вырос по отношению к евро, иене и швейцарскому франку. Также выросли фьючерсы на Уолл-стрит и фондовые индексы в Азии.

Решение суда подрывает основу тарифной политики Трампа, которая была ключевым элементом его экономической программы. Без ссылки на чрезвычайные полномочия администрации пришлось бы прибегать к более медленным расследованиям в рамках других торговых законов. Объявленные Трампом тарифы, варьировавшиеся от 10% до 54%, были призваны оказать давление на торговых партнеров, вернуть производства в США и сократить дефицит внешней торговли в размере $1,2 трлн.

Дело может быть передано в Апелляционный суд по делам федерального округа, а затем — в Верховный суд США. В настоящее время подано не менее семи исков, оспаривающих тарифы, наложенные Трампом на десятки стран, включая союзников США. Истцы утверждают, что торговый дефицит нельзя считать «необычной и чрезвычайной угрозой» в смысле закона IEEPA.

Среди истцов — малые предприятия, включая импортера вина VOS Selections, который заявил, что из-за тарифов его бизнес находится на грани выживания. Также иск подал ряд штатов во главе с Орегоном. 

«Это решение подтверждает, что законы имеют значение и торговая политика не может определяться единоличной волей президента», — заявил генпрокурор Орегона Дэн Рэйфилд.


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