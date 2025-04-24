Тамбовский гарнизонный военный суд 25 апреля признал бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова виновным в хищении в особо крупном размере.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в размере 800 тыс. рублей и лишения воинского звания.

По версии следствия, в 2023 году Попов был причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, закупленного для строительства инженерных сооружений на линии фронта в Запорожской области. Ущерб составил более 130 млн рублей.

Второй фигурант дела, бизнесмен Сергей Моисеев, приговорен к 4 годам колонии, штрафу в 600 тыс. рублей и запрету занимать организаторские должности в течение двух лет.

Попов свою вину не признал. Его адвокат Сергей Буйновский заявил, что приговор будет обжалован, назвав его необоснованным и незаконным.

Защита пыталась добиться приостановки дела и освобождения Попова из СИЗО, утверждая, что Минобороны одобрило его возвращение на фронт. Однако 11 апреля суд отказался смягчать меру пресечения.

Ранее в марте генерал направил открытое письмо президенту России с просьбой вернуть его в армию, назвав Владимира Путина своим «нравственным ориентиром».

Попов был отстранен от командования 58-й армией в июле 2023 года. Он связал это с критикой руководства Генштаба РФ. В обращении к подчиненным он утверждал, что не стал «молчать» о проблемах в армии — отсутствии контрбатарейной борьбы, разведки и массовых потерях от артиллерии противника.

На суде, по словам адвоката, Попов признал, что открытая критика Валерия Герасимова в 2023 году «была ошибкой».