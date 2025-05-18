ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Путин заявил, что пойдет до конца
Стало известно, какой результат военных действий в Украине российский президент считает «нужным»
Путин заявил, что пойдет до конца
/ Reuters
18 мая 2025 г.

Президент России Владимир Путин заявил, что желаемым «результатом» военных действий в Украине являются «устранение причин, которые вызвали этот кризис», «обеспечение безопасности Российского государства» и «обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной».

Его слова прозвучали в фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», очередной фрагмент которого был опубликован в воскресенье ведущим российского телевидения Павлом Зарубиным.

Путин добавил также, что у России достаточно сил и средств, чтобы «довести начатое в 2022 году до логического завершения». «Это вопрос времени», — подчеркнул он.

Европейские лидеры обвиняют Путина в затягивании мирного урегулирования. Президент США Дональд Трамп же заявил, что в понедельник намерен поговорить с Путиным лично, а затем провести переговоры с Зеленским и лидерами стран НАТО по поводу прекращения войны.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины, завершившиеся договоренностью о крупнейшем обмене пленными «1000 на 1000» и подготовке предложений по перемирию.

Киев также запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с Путиным. По словам главы украинской делегации Рустема Умерова, это было бы логичным следующим шагом. В Кремле такую встречу сочли возможным, но уточнили, что этому должны предшествовать некие достижения работы переговорных групп.

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