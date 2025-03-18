ВОЙНА В ГАЗЕ
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Маккартизм возвращается для охоты на «палестинцев»
В дивном новом мире Трампа критика Израиля превращает любого в мишень для преследований
Маккартизм возвращается для охоты на «палестинцев»
Маккартизм возвращается для охоты на «палестинцев» / TRT Russian
Ильгар ИсмаиллыИльгар Исмаиллы
18 марта 2025 г.

В предрассветных сумерках вторника небо над Газой озарилось вспышками разрывов. Израиль, в одностороннем порядке разорвав шаткое перемирие с ХАМАС, обрушил на палестинский эксклав новую волну ударов невиданной силы. К утру Министерство здравоохранения Газы сообщило о более чем 400 погибших палестинцах. Среди них — женщины и дети.

«Ворота ада откроются в Газе», — пообещал израильский министр обороны Исраэль Кац в заявлении, сделанном вскоре после начала атак.

Возобновление боевых действий происходит в новом геополитическом контексте. Администрация Дональда Трампа, вернувшегося в Белый дом, демонстративно встала на сторону Израиля. Представительница Белого дома Каролин Левитт публично подтвердила, что Израиль консультировался с американской администрацией перед нанесением ударов.

Трамп: палестинцы как концепция изгнания

«Он больше не еврей. Он палестинец», — эти слова президента Трампа о сенаторе Чаке Шумере, осмелившемся критиковать правительство Нетаньяху, высвечивают суть подхода новой администрации первой державы мира. В мире Трампа «палестинец» — не национальность, а клеймо, метка делегитимизации, приговор к изгнанию.

В этой логике палестинцы лишены субъектности и прав. Их можно изгнать, переселить, игнорировать. Они становятся не народом, а проблемой, которую нужно «решить».

Подход Трампа к конфликту на Ближнем Востоке отражен в его февральском заявлении о том, что США должны «взять под контроль» и «владеть» Газой. По его плану, палестинцы должны быть выселены в Египет, Иорданию и даже еще дальше – в такие отдаленные страны, как Сомали и Судан, а территорию предстоит превратить в «Ривьеру Ближнего Востока».

Недавно Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. 33-секундный ролик начинается с изображения разрушенной Газы с надписью «Газа 2025», после чего показываются небоскребы и дети, смотрящие вверх, в то время как с неба падают долларовые купюры.

В видео миллиардер Илон Маск наслаждается хумусом на пляже, а у входа в небоскреб красуется надпись «Трамп Газа». В кадре появляется и золотая статуя Трампа, а также сам президент, танцующий в ночном клубе. На заднем плане звучит песня: «Дональд идет, чтобы освободить вас, принося свет для всех... Трамп Газа сияет ярко, золотое будущее, новый свет».

Это сюрреалистическое видение будущего палестинских территорий обнажает абсурдность и циничность подхода, при котором судьба целого народа решается внешними силами без его участия и согласия.

Разрушение миропорядка, основанного на правилах

Действия Израиля в Газе и поддержка этих действий администрацией Трампа знаменуют эрозию международного порядка, основанного на правилах. Многочисленные резолюции ООН, международное гуманитарное право, нормы ведения войны — все это отодвигается на второй план перед лицом грубой силы.

В новой реальности право сильного становится определяющим фактором. Когда министр обороны Израиля говорит, что ХАМАС будет поражен с силой, которую он «никогда раньше не видел», это не просто угроза целой нации, зажатой в тюрьме под открытым небом. Это манифестация нового мирового порядка, где международные нормы уступают место праву силы.

В мире, где критика действий Израиля может привести к лишению прав и делегитимизации, «палестинцем» может стать любой несогласный. Это уже происходит в США, где студенты, выступающие в поддержку палестинцев, сталкиваются с арестами и отчислениями, а профессора, критикующие политику Израиля, лишаются работы.

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) получила указание отслеживать в социальных сетях студентов, выражающих солидарность с Палестиной. Трамп готов применить Закон о враждебных иностранцах 1798 года, позволяющий президенту задерживать и депортировать неграждан без соблюдения надлежащей правовой процедуры.

Это напоминает о мрачных временах маккартизма, когда преследованиям подвергались сначала коммунисты, а затем журналисты, ученые, профсоюзные деятели и активисты за гражданские права. Начинается с одной группы, затем распространяется дальше. Вскоре само инакомыслие становится актом неповиновения, наказуемым изгнанием.

Заказы на вооружение — бизнес процветает

На фоне возобновления боевых действий администрация Трампа одобрила крупную продажу оружия Израилю на сумму около 3 млрд долларов, в обход обычной процедуры рассмотрения Конгрессом. Поставки включают более 35,500 бомб MK 84 и BLU-117, а также 4,000 боеголовок Predator.

«Я подписал декларацию об использовании чрезвычайных полномочий для ускорения доставки приблизительно 4 млрд долларов военной помощи Израилю», — заявил госсекретарь Марко Рубио.

Рубио отметил, что администрация Трампа на данный момент одобрила почти 12 млрд долларов иностранных военных продаж Израилю. Нетрудно представить масштабы разрушений и страданий, которые, как продемонстрировал сегодняшний день, будут нанесены Газе этим оружием. Поражает цинизм как израильского, так и американского руководства в высказываниях о предстоящем «аде». Позвольте спросить, «аде» для кого?

Развенчанные надежды на мир

Хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС, вступившее в силу 19 января, предполагало три фазы. Первая фаза, завершившаяся в начале марта, привела к освобождению 33 израильских и 5 тайских пленных в обмен на освобождение около 2,000 палестинских заключенных из израильских тюрем.

Израиль при поддержке США стремился к продлению первой фазы сделки, в то время как ХАМАС настаивал на переходе ко второй фазе. Общие контуры второй фазы, детали которой еще не согласованы, предполагали освобождение всех израильских заложников в обмен на полный вывод войск из Газы.

Теперь в Газе остаются 59 израильских заложников. Канал 12 Израиля, ссылаясь на израильского чиновника, сообщил 3 марта, что правительство установило 10-дневный крайний срок для освобождения палестинским движением оставшихся заложников в Газе до возобновления боевых действий.

Эти надежды на мир теперь развеяны новой волной насилия.

Эпилог: тень будущего

Израильская военная кампания уже унесла жизни более 48,000 человек и превратила большую часть территории в руины. Девяносто процентов домов повреждены или разрушены, большая часть населения перемещена. Дороги, больницы, школы, системы канализации и многое другое превращены в щебень.

Альтернативные планы восстановления существуют. Лига арабских государств 4 марта одобрила пятилетний план восстановления Газы на 53 млрд долларов, предложенный Египтом, который стремится восстановить эксклав без перемещения его населения. Арабский план получил поддержку Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Но в новой реальности, где международное право уступает место праву силы, судьба этих планов и самого палестинского народа остается под вопросом.

В мире, где любой может быть объявлен «палестинцем» и лишен прав, где критика действий сильных мира сего ведет к делегитимизации и преследованиям, тень мрачного будущего падает не только на Газу. Она падает на всех нас.

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