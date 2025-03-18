ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Тридцать друзей Украины
Британия собирает коалицию стран, готовых отправить миротворцев и помочь Киеву
Тридцать друзей Украины
Европейцы рассматривают возможность направить 30 тыс. миротворцев в Украину / Reuters
18 марта 2025 г.

Великобритания ожидает, что более 30 стран присоединятся к миротворческой коалиции в Украине, хотя многие не готовы отправить военных, пишет Financial Times (FT). Лондон, Париж и Канберра заявили о готовности направить миротворцев, но предупредили: гарантировать безопасность смогут только США, предоставив военную поддержку.

Дания и Швеция также выразили готовность участвовать в миротворческой миссии, включая возможное развертывание войск. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что если Россия отвергнет перемирие, страны G7 имеют «дополнительные рычаги давления» на Кремль, включая новые санкции и конфискацию замороженных российских активов.

Лэмми подчеркнул: заморозка российских финансовых средств должна быть «многосторонним усилием», намекая на сопротивление Бельгии и Германии. 18 марта глава европейской дипломатии Кая Каллас проведет переговоры в Лондоне с Лэмми и министром обороны Великобритании Джоном Хили, обсуждая усиление экономического давления на Москву.

Параллельно ЕС и Британия планируют усилить военное давление. Министры обороны стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», созванную премьер-министром Великобритании Киром Стармером, 20 марта проведут консультации вблизи Лондона. В обсуждениях примут участие страны Европы, а также Австралия, Канада и Новая Зеландия. Япония тоже выразила поддержку инициативе.

По данным британских чиновников, миротворческий контингент может насчитывать до 30 тыс. военнослужащих. Это в три раза меньше, чем запрашивал президент Владимир Зеленский — в феврале он заявил, что для защиты всей линии фронта нужны как минимум 100 тыс. миротворцев.

Однако британская коалиция опасается, что без воздушного прикрытия и иной помощи со стороны США миссия окажется уязвимой.

«Никто не хочет видеть небольшой контингент европейских войск без поддержки США под огнем в Украине», — отметил один из европейских дипломатов, подчеркнув риск для единства НАТО.


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