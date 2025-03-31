Российская экономика неожиданно хорошо выдержала период войны в Украине, но теперь ее ждет новое испытание – мир. Согласно оценкам экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, любое сокращение военных расходов после заключения возможного мирного соглашения, продвигаемого президентом США Дональдом Трампом, может обрушить экономику страны, которая стала критически зависимой от военных расходов.

По оценкам Хели Симола, старшего экономиста Института развивающихся экономик Банка Финляндии, не менее 40% экономического роста России в прошлом году было напрямую связано с производством, ориентированным на войну, без учета дополнительных эффектов от возросшего потребления благодаря более высоким зарплатам и выплатам, связанным с войной.

«Если Кремль хочет избежать экономического коллапса, ему придется продолжать тратить на текущем уровне долго после окончания войны, — заявил Янис Клюге, эксперт по России из Немецкого института международных отношений и безопасности. — Если военные расходы будут сокращены, это приведет к потере рабочих мест и общему разочарованию во многих российских регионах».

В 2024 году федеральный бюджет России выделяет на оборону 13,5 трлн рублей (около 160 млрд долларов), что составляет более 6% ВВП — уровень, сравнимый с пиковыми показателями советской эпохи. При этом Россия на протяжении всей войны имеет дефицит бюджета, а две трети ликвидных активов Фонда национального благосостояния уже израсходованы с момента вторжения в Украину.

Военные и связанные с национальной безопасностью расходы сейчас составляют более 40% бюджетных трат, превышая расходы на здравоохранение, образование и социальную политику вместе взятые. Экономические показатели России «отражают переход к военно-промышленной деятельности и каннибализацию долгосрочного благосостояния потребителей и сетей социальной защиты», — говорится в недавнем отчете Института развивающихся экономик Банка Финляндии.

Выплаты семьям российских солдат, воюющих в Украине, повысили благосостояние некоторых беднейших регионов страны. Прекращение этого стимула ударит по внутреннему потреблению. Высокие зарплаты для военнослужащих, компенсации семьям погибших или раненых в бою и другие выплаты составили 1,5% ВВП России по состоянию на середину 2024 года и более 3% общих потребительских расходов.

Российские официальные лица прогнозируют массовое возвращение американских компаний в Россию при потеплении отношений с Вашингтоном, но немногие аналитики видят такую тенденцию, даже при заключении мирного соглашения. Инвесторы из США, вероятно, будут осторожны из-за геополитических и репутационных рисков, в сочетании с хроническими проблемами, такими как бюрократия и слабая защита прав собственности.

Несмотря на значительный рост ВВП в 2023 и 2024 годах (по 4,1% согласно официальной статистике), экономика России все еще страдает от упорной инфляции, нехватки рабочей силы и отсутствия путей роста, помимо войны. Предприятиям, перепрофилированным на военное производство, также потребуется время для перехода к мирной экономике.

Вечером 13 марта президент РФ Владимир Путин впервые высказался о предложении США установить 30-дневное перемирие между Россией и Украиной. Глава России выразил общее согласие, но указал на наличие определенных «нюансов».

27 марта глава РФ предложил установить временную администрацию в Украине под контролем ООН и западных государств. Путин пояснил, что такой шаг позволит сформировать эффективное и пользующееся народным доверием правительство, с которым можно будет заключить мирное соглашение. Он также подчеркнул, что считает нелегитимными Зеленского и всю украинскую власть из-за непроведения президентских выборов в прошлом году.

В ответ президент США Трамп выразил разочарование некоторыми недавними высказываниями Путина относительно Зеленского. При этом американский лидер предположил, что президент России стремится к соглашению о прекращении огня, и упомянул, что установил для российской стороны "психологический дедлайн" для принятия решения.