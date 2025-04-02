ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Два шага до мира
Азербайджан требует от Армении упразднения Минской группы ОБСЕ и изменения конституции для подписания мирного договора
Два шага до мира
Франк-Вальтер Штайнмайер и Ильхам Алиев
2 апреля 2025 г.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор с Арменией полностью согласован и состоит из 17 параграфов, но для его подписания Ереван должен выполнить два условия Баку.

«На сегодняшний день текст мирного договора полностью согласован, он состоит из 17 параграфов. Никаких дополнительных условий Азербайджан здесь не выдвигает. Наши условия известны Армении, они не новы. Мы уже долгое время выдвигаем эти условия, однако до сих пор не получили от Армении какого-либо серьезного ответа», — сказал Алиев во время пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

По словам азербайджанского лидера, условия заключаются в упразднении Минской группы ОБСЕ и изменении конституции Армении, в которой содержится ссылка на Акт о независимости с территориальными претензиями к Азербайджану.

«После выполнения этих двух условий никаких препятствий для подписания мирного договора не будет. Как говорится, мяч на стороне Армении. Если Армения действительно хочет подписать мирный договор, она должна принять эти два легитимных условия Азербайджана», - подчеркнул Алиев.

13 марта внешнеполитические ведомства обеих стран сообщили о готовности мирного соглашения к подписанию. Первым заявление опубликовал МИД Азербайджана, указав что Армения должна внести поправку в Конституцию, устраняющую «претензии на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана», и официально ликвидировать «устаревшую и недееспособную» Минскую группу ОБСЕ, созданную в 1992 году.

Через несколько часов это подтвердило и внешнеполитическое ведомство Армении.

Для роспуска Минской группы ОБСЕ обе страны должны обратиться в организацию, чей совет министров принимает такие решения в конце каждого года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в беседе с Общественным телевидением о намерении провести в 2027 году общенациональный референдум по вопросу принятия обновленной Конституции страны.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us