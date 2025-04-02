Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор с Арменией полностью согласован и состоит из 17 параграфов, но для его подписания Ереван должен выполнить два условия Баку.

«На сегодняшний день текст мирного договора полностью согласован, он состоит из 17 параграфов. Никаких дополнительных условий Азербайджан здесь не выдвигает. Наши условия известны Армении, они не новы. Мы уже долгое время выдвигаем эти условия, однако до сих пор не получили от Армении какого-либо серьезного ответа», — сказал Алиев во время пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

По словам азербайджанского лидера, условия заключаются в упразднении Минской группы ОБСЕ и изменении конституции Армении, в которой содержится ссылка на Акт о независимости с территориальными претензиями к Азербайджану.

«После выполнения этих двух условий никаких препятствий для подписания мирного договора не будет. Как говорится, мяч на стороне Армении. Если Армения действительно хочет подписать мирный договор, она должна принять эти два легитимных условия Азербайджана», - подчеркнул Алиев.

13 марта внешнеполитические ведомства обеих стран сообщили о готовности мирного соглашения к подписанию. Первым заявление опубликовал МИД Азербайджана, указав что Армения должна внести поправку в Конституцию, устраняющую «претензии на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана», и официально ликвидировать «устаревшую и недееспособную» Минскую группу ОБСЕ, созданную в 1992 году.

Через несколько часов это подтвердило и внешнеполитическое ведомство Армении.

Для роспуска Минской группы ОБСЕ обе страны должны обратиться в организацию, чей совет министров принимает такие решения в конце каждого года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в беседе с Общественным телевидением о намерении провести в 2027 году общенациональный референдум по вопросу принятия обновленной Конституции страны.