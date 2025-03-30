ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Трамп не уволит оскандалившегося советника
Президент США назвал утечку секретных данных через Signal «фейковыми новостями» и отверг призывы собственной администрации уволить Майкла Уолтца
Трамп не уволит оскандалившегося советника
Дональд Трамп / Reuters
30 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять своего советника по национальной безопасности Майкла Уолтца после скандала с утечкой секретной информации о планах ударов по хуситам в Йемене через мессенджер Signal.

«Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и охоты на ведьм», — подчеркнул Трамп в интервью NBC News, неоднократно называя всю историю «фейковой».

Отвечая на вопросы журналистов, президент сместил акцент на успешность проведенной военной операции: «У нас был чрезвычайно успешный удар. Мы нанесли очень сильный и очень смертельный удар. И никто не хочет об этом говорить. Все, о чем они хотят говорить – это ерунда. Это фейковые новости».

Трамп также признался в своем незнании приложения, ставшего причиной скандала: «Я понятия не имею, что такое Signal. Мне безразлично, что такое Signal. Все, что я могу вам сказать – это просто охота на ведьм. Это единственное, о чем хочет говорить пресса, потому что вам больше не о чем говорить. Потому что это были лучшие 100 дней президентства в истории нашей страны».

Скандал начался после публикации материала главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга, который 24 марта рассказал, как его случайно добавили в групповой чат в Signal, где высокопоставленные чиновники администрации обсуждали конфиденциальные сведения о планируемых авиаударах.

Уолтц взял на себя «полную ответственность» за включение журналиста в закрытый чат, но при этом пытался утверждать, что Голдберг «как-то просочился туда».

В ответ на отрицания администрации о том, что в переписке содержалась секретная информация, The Atlantic опубликовало статью с конкретными данными о действиях авиации в Йемене.

Примечательно, что, согласно Politico, вице-президент США Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз призывали Трампа уволить Уолтца из-за этого инцидента, но президент отверг их рекомендации.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us