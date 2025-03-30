Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять своего советника по национальной безопасности Майкла Уолтца после скандала с утечкой секретной информации о планах ударов по хуситам в Йемене через мессенджер Signal.

«Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и охоты на ведьм», — подчеркнул Трамп в интервью NBC News, неоднократно называя всю историю «фейковой».

Отвечая на вопросы журналистов, президент сместил акцент на успешность проведенной военной операции: «У нас был чрезвычайно успешный удар. Мы нанесли очень сильный и очень смертельный удар. И никто не хочет об этом говорить. Все, о чем они хотят говорить – это ерунда. Это фейковые новости».

Трамп также признался в своем незнании приложения, ставшего причиной скандала: «Я понятия не имею, что такое Signal. Мне безразлично, что такое Signal. Все, что я могу вам сказать – это просто охота на ведьм. Это единственное, о чем хочет говорить пресса, потому что вам больше не о чем говорить. Потому что это были лучшие 100 дней президентства в истории нашей страны».

Скандал начался после публикации материала главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга, который 24 марта рассказал, как его случайно добавили в групповой чат в Signal, где высокопоставленные чиновники администрации обсуждали конфиденциальные сведения о планируемых авиаударах.

Уолтц взял на себя «полную ответственность» за включение журналиста в закрытый чат, но при этом пытался утверждать, что Голдберг «как-то просочился туда».

В ответ на отрицания администрации о том, что в переписке содержалась секретная информация, The Atlantic опубликовало статью с конкретными данными о действиях авиации в Йемене.

Примечательно, что, согласно Politico, вице-президент США Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз призывали Трампа уволить Уолтца из-за этого инцидента, но президент отверг их рекомендации.