ПОЛИТИКА
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Когда выберут нового папу?
Конклав по избранию нового папы римского начнется 7 мая в Ватикане
Когда выберут нового папу?
Кардиналы у могилы папы Франциска / Reuters
28 апреля 2025 г.

Конклав, на котором будет избран новый папа римский, начнется в Ватикане 7 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Конклав соберется для выбора преемника папы Франциска, умершего 21 апреля. Его похороны состоялись в субботу.

По правилам Католической церкви, конклав должен быть созван не ранее чем через 15 и не позднее чем через 20 дней после смерти предыдущего понтифика.

В выборах смогут участвовать около 135 кардиналов в возрасте до 80 лет. По традиции заседания пройдут в Сикстинской капелле. В понедельник капеллу закрыли для туристов для подготовки к началу конклава.

Кардиналы останутся в капелле до избрания нового папы. Предыдущие конклавы в 2005 и 2013 годах длились всего два дня.

Шведский кардинал Андерс Арборелиус предположил, что в этот раз процесс может затянуться, так как многие кардиналы, недавно назначенные папой Франциском, пока плохо знакомы друг с другом.

Явных фаворитов на выборах нет. По данным агентств, борьба развернется между сторонниками покойного папы Франциска, приверженцами реформ и более либерального курса, и традиционалистами-консерваторами.

Папа Франциск, первый глава Католической церкви родом из Латинской Америки, умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Его похороны собрали сотни тысяч верующих и мировых лидеров.

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