Россия готова возобновить прямые мирные переговоры с Украиной, но при одном важном условии: украинская сторона должна устранить «юридические препятствия» для переговорного процесса. Об этом 22 апреля заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил: без такой законодательной подготовки диалога быть не может.

Песков уточнил, что РФ открыта к мирным инициативам и никогда не отказывалась от переговоров, однако нынешние юридические барьеры мешают этому процессу. Прямой диалог между сторонами не ведется с начала конфликта в 2022 году.

Скорее всего речь идет о том, чтобы Украина отменила закон, запрещающий переговоры с действующими властями РФ. В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий любой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. В январе 2025 года украинский лидер объяснил свое решение тем, что хотел «‎остановить сепаратизм в нашем государстве»‎, чтобы никто из представителей украинской элиты не вел переговоров с Москвой.

На прошлой неделе, по итогам пасхального перемирия, Зеленский предложил прекратить удары дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре сроком не менее чем на 30 дней с возможностью продления. В Кремле не исключают обсуждение этой инициативы, включая двусторонние контакты.

Президент Путин заявил, что Москва в целом положительно относится к идее прекращения огня. Он также утверждает, что часть российских ударов по гражданским объектам имела целью инфраструктуру, использовавшуюся в военных целях. Однако в Киеве приводят другие данные, утверждая, что большинство ударов пришлись на гражданские объекты, а жертвами становились мирные жители.

По словам Путина, все эти случаи требуют тщательного изучения — возможно, в рамках прямого диалога с Киевом.

На фоне усилий США и европейских стран по достижению перемирия Вашингтон представил сторонам новый проект мирного соглашения. По данным CNN, документ предполагает признание российского контроля над Крымом и прекращение огня вдоль текущей линии фронта. США предупредили, что могут прекратить дипломатические усилия, если прогресса не будет.

Зеленский пока не комментировал американское предложение, но заявил, что Украина направит делегацию на последующий раунд переговоров в Лондоне — он пройдет уже 22-23 апреля. При этом Зеленский подчеркнул, что прекращение огня должно быть безусловным и не может означать признание оккупированных территорий.



