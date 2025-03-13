Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы принять меры, которые могут привести к тяжелым последствиям для России, если Москва откажется от соглашения с Украиной.

«В финансовом смысле мы можем предпринять действия, которые обернутся плохими последствиями для России, которые будут разрушительными для России», — предупредил Трамп, подчеркнув, что он не хочет прибегать к таким мерам, поскольку стремится к миру.

Заявление прозвучало в среду во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, через день после того, как Киев поддержал американский план прекращения огня в Украине.

Отвечая на вопрос, готов ли он оказать давление на президента РФ Владимира Путина с целью добиться заключения перемирия, Трамп ответил: «Да, мы можем. Но, я надеюсь, в этом не будет нужды».

Переговоры по соглашению о перемирии состоялись во вторник в Саудовской Аравии, где США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.

Белый дом сообщил, что специальный представитель президента Стив Уиткофф отправится в Москву для обсуждения этих предложений.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США будут оценивать реальные намерения России по ее реакции на это американо-украинское соглашение.

«Если их ответ будет положительным, мы будем знать, что достигли прогресса и есть реальный шанс на достижение мира. Если ответят нет — их намерения будут очевидны», — подчеркнул Рубио.