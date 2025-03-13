ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Трамп обещает Москве «тяжелые последствия»
Президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может предпринять «разрушительные» для России меры, если Москва не согласится на перемирие с Украиной
Трамп обещает Москве «тяжелые последствия»
Дональд Трамп / Reuters
13 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы принять меры, которые могут привести к тяжелым последствиям для России, если Москва откажется от соглашения с Украиной.

«В финансовом смысле мы можем предпринять действия, которые обернутся плохими последствиями для России, которые будут разрушительными для России», — предупредил Трамп, подчеркнув, что он не хочет прибегать к таким мерам, поскольку стремится к миру.

Заявление прозвучало в среду во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, через день после того, как Киев поддержал американский план прекращения огня в Украине.

Отвечая на вопрос, готов ли он оказать давление на президента РФ Владимира Путина с целью добиться заключения перемирия, Трамп ответил: «Да, мы можем. Но, я надеюсь, в этом не будет нужды».

Переговоры по соглашению о перемирии состоялись во вторник в Саудовской Аравии, где США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.

Белый дом сообщил, что специальный представитель президента Стив Уиткофф отправится в Москву для обсуждения этих предложений.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США будут оценивать реальные намерения России по ее реакции на это американо-украинское соглашение.

«Если их ответ будет положительным, мы будем знать, что достигли прогресса и есть реальный шанс на достижение мира. Если ответят нет — их намерения будут очевидны», — подчеркнул Рубио.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us