Делегации Украины и США на переговорах в Эр-Рияде обсуждали режим прекращения огня в Черном море, сообщил советник администрации президента Украины Сергей Лещенко.

«Обсуждались вопросы безопасности судоходства и инфраструктуры. Рассматривалась схема взаимного прекращения атак на морские объекты: с нашей стороны обязательство не атаковать их морские цели, с их — воздержаться от ударов по херсонским, николаевским портам и «Большой Одессе» (Одесса, Черноморск, Южный)», — пояснил Лещенко.

По его словам, также затрагивалась тема дальнейшего обмена военнопленными. Лещенко подчеркнул, что переговоры носили рабочий характер, и теперь возможен переход к переговорам на политическом уровне. Украинская делегация осталась в Эр-Рияде для продолжения диалога с американцами после завершения их встречи с россиянами.

Ранее в отеле The Ritz-Carlton в Эр-Рияде начались переговоры делегаций США и России. Встреча проходит за закрытыми дверями, а журналистов попросили покинуть территорию отеля. Российскую делегацию представляют глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, главной темой российско-американских переговоров станет возможное возобновление черноморской инициативы, связанной с безопасностью судоходства. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что также будут обсуждаться другие аспекты прекращения войны в Украине.

Первая очная встреча делегаций США и России в Эр-Рияде состоялась 18 февраля. После нее президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Стороны обсуждали частичное прекращение огня и отказ от ударов по энергетической инфраструктуре, однако четкие технические параметры этого соглашения пока не определены.