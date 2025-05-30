Германия будет принимать решения о новых поставках оружия Израилю на основе оценки гуманитарной ситуации в секторе Газа, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью местной газете.

Вадефуль выразил сомнения в том, соответствует ли происходящее в Газе нормам международного права. «Мы изучаем этот вопрос и, при необходимости, будем санкционировать дальнейшие поставки оружия на основе результатов этой проверки», — добавил он.

При этом министр подчеркнул, что Израиль должен иметь возможность защищать себя, в том числе с использованием немецких вооружений.

Ранее в понедельник и во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц нарушил традиционную политику Германии, резко раскритиковав Тель-Авив за негуманные действия по отношению к гражданским на оккупированных палестинских территориях: «Массированные военные удары Израиля по сектору Газа больше не кажутся мне логичными. Неясно, как они служат цели противодействия ХАМАС. В этом отношении я рассматриваю это крайне, крайне критически».

Тем временем в среду министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что обсуждаемое в европейских странах эмбарго на поставки оружия в его страну приведет к ликвидации еврейского государства и «второму Холокосту».

«Если, не дай Бог, призывы и действия стран и политиков, направленные на введение оружейного эмбарго в отношении Израиля, увенчаются успехом, результатом станет уничтожение Израиля и второй Холокост», — сказал он.