ПОЛИТИКА
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Кого Трамп не хочет видеть в США?
Администрация Дональда Трампа планирует ужесточить визовые правила для 43 стран, разделив их на три категории с разными уровнями ограничений
Кого Трамп не хочет видеть в США?
Беженцы из Афганистана / Reuters
15 марта 2025 г.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести более строгие правила въезда для граждан 43 стран, включая Россию и Беларусь. Об этом 14 марта сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Государственный департамент США разработал проект рекомендаций, согласно которому страны разделены на три категории: «красную», «оранжевую» и «желтую».

В «красный» список включены 11 стран, гражданам которых полностью запретят въезд в США. В их числе Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

В «оранжевый» список попали 10 государств, для которых будет ограничена выдача виз. Въезд смогут получить только обеспеченные деловые путешественники, но не иммигранты и туристы. В этой группе оказались Россия, Беларусь, Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Туркменистан.

Еще 22 страны внесены в «желтый» список. Им дадут 60 дней на устранение проблем, вызывающих обеспокоенность у США. Если требования не будут выполнены, эти страны рискуют попасть в более строгие категории.

По информации The New York Times, окончательный список стран может измениться, а рекомендации будут представлены на следующей неделе — с 17 по 23 марта.

Пока остается неясным, затронут ли ограничения владельцев уже выданных виз и обладателей грин-карт.

С первых дней своего президентства Дональд Трамп ведет жесткую политику в сфере миграции. В день инаугурации, 20 января, он ввел чрезвычайное положение на границе с Мексикой для борьбы с нелегальными мигрантами, приостановил прием беженцев и подписал указ, ограничивающий право на получение гражданства по рождению.

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