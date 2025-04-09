ВОЙНА В ГАЗЕ
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Генсек ООН дал оценку планам по переселению жителей Газы
Гутерриш заявил, что принудительное переселение палестинцев из сектора Газа будет являться коллективным наказанием и нарушением международного права
Генсек ООН дал оценку планам по переселению жителей Газы
/ Reuters
9 апреля 2025 г.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против идеи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по переселению жителей Газы в третьи страны. По его словам, принудительное перемещение палестинцев «противоречит международному праву».

«Палестинцы должны иметь возможность жить в своем государстве — бок о бок с Израилем. Это единственное решение, которое может принести мир на Ближний Восток», — заявил он в ответ на вопрос агентства «Анадолу».

Гутерриш также подчеркнул, что страдания мирных жителей Газы нельзя оправдать никакими доводами и они являются формой коллективного наказания. По его мнению, срочно необходимо увеличить количество медицинских эвакуаций из сектора.

На вопрос о термине «геноцид» генсек ответил, что «ситуация уже достаточно ужасна, чтобы спорить о семантике», и напомнил, что дать юридическую оценку происходящему может только Международный суд ООН.

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