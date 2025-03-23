ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Впервые за годы войны Украина вернула поселок на Луганщине
ВСУ освободили первый населенный пункт в Луганской области за три года — на фоне новых переговоров о перемирии
Впервые за годы войны Украина вернула поселок на Луганщине
/ Public domain
23 марта 2025 г.

Украинские войска освободили деревню Надия в Луганской области — это первая подобная операция с начала полномасштабной войны в регионе, который почти полностью находится под контролем России с 2022 года.

По данным Киева, операция по освобождению заняла около 30 часов. ВСУ вернули под контроль около одного квадратного километра территории. О потерях или стратегической значимости населенного пункта пока не сообщается.

На восточном фронте украинские силы в последние недели добились незначительного продвижения, тогда как российское наступление замедлилось. Аналитики связывают это с плохими погодными условиями и истощением личного состава.

Прорыв на линии фронта произошел на фоне подготовки к новому раунду переговоров, организованных по инициативе президента США Дональда Трампа. В воскресенье украинская делегация должна встретиться с представителями США в Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможное частичное перемирие.

На понедельник запланированы отдельные переговоры США с российской стороной.

Предыдущие встречи в Саудовской Аравии уже привели к согласованию 30-дневного перемирия между Киевом и Москвой, однако Кремль в воскресенье заявил, что не следует ожидать быстрого урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что «переговоры только начинаются», а впереди «непростой» путь.

Россия настаивает на комплексном соглашении, которое включает прекращение поставок оружия Украине, ограничение численности ее армии и признание аннексированных территорий. Киев и его союзники эти условия отвергают.

Украина настаивает на поэтапном подходе — с немедленным прекращением огня и последующими переговорами при поддержке западных гарантий безопасности.

В субботу Трамп заявил, что частичное перемирие «в целом под контролем», несмотря на продолжающиеся обстрелы и атаки беспилотников с обеих сторон.

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