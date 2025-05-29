ПОЛИТИКА
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Суд вернул тарифы Трампа
Апелляция Белого дома временно отменила решение, которое всего днем ранее заблокировало новые торговые пошлины
Суд вернул тарифы Трампа
Дональд Трамп / AP
день назад

Апелляционный суд США временно восстановил действие масштабных тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа. Решение последовало после того, как ранее три федеральных судьи заблокировали пошлины, посчитав, что президент превысил свои полномочия.

Суд международной торговли в среду постановил, что экстренный закон, на который ссылался Трамп, не дает ему права вводить пошлины против почти всех стран мира. Белый дом сразу же подал апелляцию, и в четверг апелляционный суд удовлетворил просьбу об отмене приостановки.

Истцы получили срок до 5 июня для ответа на последнее решение суда, а администрация — до 9 июня. Пока идет судебное разбирательство, большинство тарифов остаются в силе. В Белом доме также заявили, что в пятницу подадут иск в Верховный суд, если апелляция не будет удовлетворена окончательно.

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