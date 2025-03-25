ВОЙНА В ГАЗЕ
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В Газе убили еще двух журналистов
Число погибших представителей СМИ за полтора года израильской агрессии достигло 208
В Газе убили еще двух журналистов
/ Public domain
25 марта 2025 г.

Израильские удары по Газе в понедельник привели к гибели двух палестинских журналистов. По данным местных властей, число погибших представителей прессы с октября 2023 года достигло 208 человек. Это самый смертоносный период для журналистов за всю историю наблюдений, заявили в Комитете защиты журналистов.

Журналист телеканала Palestine Today Мохаммад Мансур погиб при авиаударе к северу от Хан-Юнуса. Корреспондент Al Jazeera Mubasher Хуссам Шабат был убит в автомобиле на улице Салах ад-Дин в северной части сектора Газа.

Местные власти назвали происходящее целенаправленным уничтожением представителей СМИ. На фоне возобновленного наступления Израиля в Газе, армия окружила район Тель ас-Султан в Рафахе, где, по данным мэрии, под обстрелами оказались 50 тыс. человек без доступа к еде и медпомощи. Связь с районом прервана. Красный Полумесяц сообщил, что одна из машин скорой помощи была окружена израильскими военными, один из медиков избит, судьба остальных неизвестна.

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