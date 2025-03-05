Под давлением президента США Дональда Трампа китайская компания Hutchison объявила о продаже своих портов на Панамском канале консорциуму, возглавляемому BlackRock.

Сделка включает 90% акций Panama Ports Company (PPC) за $19 млрд наличными. Порты в Балбоа и Кристобале, важные для мирового судоходства, управлялись Hutchison на протяжении десятилетий.

Трамп не раз критиковал своих предшественников за то, что они позволили Китаю установить контроль над каналом — важной судохоной артерией и стратегическим объектом, который когда-то находился под управлением США. Он даже намекал на возможность военной интервенции для возвращения контроля, что вызвало протесты Панамы и официальную жалобу в ООН.

Hutchison подчеркивает, что сделка является чисто коммерческой, а генеральный директор BlackRock Ларри Финк отметил, что она предоставляет уникальные возможности для инвестирования в порты, способствующие глобальному росту. Панамское правительство подтвердило, что сделка вызвана взаимными бизнес-интересами, несмотря на продолжающийся аудит PPC.

Сделка включает 43 порта в 23 странах, что расширяет портфель BlackRock. Hutchison — один из крупнейших конгломератов Гонконга, принадлежащий миллиардеру Ли Кашину.

Сделка подчеркивает геополитическую важность Панамского канала, через который проходит 5% мировой торговли и 40% контейнерных перевозок США. Этому событию предшествовал также визит госсекретаря США Марко Рубио в Панаму в начале февраля, где он добился обещания о выходе страны из китайской инициативы «Пояс и путь».