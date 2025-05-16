Президент США Дональд Трамп в пятницу завершил ближневосточное турне, подписав в Абу-Даби крупные соглашения в сферах искуственного интеллекта (ИИ) и энергетики. Объединенные Арабские Эмираты договорились о покупке американских чипов для ИИ — важный шаг в стремлении Абу-Даби стать глобальным центром высоких технологий. В дополнение, Эмираты пообещали довести объем инвестиций в энергетический сектор США до $440 млрд к 2035 году.

По словам Трампа, этот контракт «принесет миллиарды долларов» и ускорит рост ИИ-сектора в регионе. Помимо этого, авиакомпания Etihad заказала 28 самолетов Boeing на $14,5 млрд, а госкомпания ADNOC объявила о планах вложить десятки миллиардов в американскую нефтегазовую отрасль.

На фоне дипломатических сдвигов Вашингтон снял санкции с Сирии, открыв путь для сделки между Дамаском и компанией DP World по модернизации порта Тартус на $800 млн. Трамп отметил, что не консультировался с Израилем по этому вопросу и призвал нового сирийского лидера Ахмеда аш-Шара наладить отношения с Тель-Авивом и присоединиться к Авраамическим соглашениям.

Что касается Ирана, Трамп подтвердил, что Тегеран получил предложение по ядерной сделке и теперь должен «действовать быстро, иначе произойдет что-то плохое».